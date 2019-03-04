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席勒專欄：道德與財富管理

2019-03-04 17:49經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

投資公司先鋒集團（Vanguard Group）創辦人柏格（Jack Bogle）在1月16日逝世，一時之間恭維的訃告從四面八方湧入。雖然訃告通常是讚美過世者，但柏格所得到的讚譽多到有點超乎尋常。我認為這其來有自，因為柏格是一位道德極其高尚之人。

當然，我們不能以個人財富來評判他的成功。柏格在1975年創立的先鋒集團時，起初是一個非營利機構。這家公司沒有外部股東，所有獲利都反映在低管理費而非紅利上。

若從創辦人財富以外的指標來看，先鋒集團是一項巨大的成就。這家公司為遍布170個國家的2,000萬人投資，管理的資產達4.9兆美元，可能是全世界最重要的投資公司。

柏格的道德根植於其「試圖戰勝市場是徒勞無功」的信念，這反映在他2007年的著作《常識投資小冊：保證你公平分享股市報酬的唯一途徑》（The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns）中。

他的投資策略就是這個「唯一途徑」，而且在該書十周年版的開頭段落總結說：「成功的投資全靠常識。誠如巴菲特所說，這很簡單，但不容易。簡單的算術顯示、且經過歷史證實的是，股票投資的常勝策略就是以極低的成本持有所有在美國掛牌上市的企業。」

這意味著你只需投資代表整個市場的指數基金。但引用巴菲特的話來支持這種策略有些奇怪，因為這位奧馬哈聖人完全是靠其戰勝市場的能力贏得聲譽及其封號。

柏格的說法最能適用於他的散戶投資人，因為市場組合是所有投資人的平均投資，因此一般投資人的績效不會比市場平均值更好。但市場令人振奮的氛圍，導致人們對此視而不見。誠如柏格在其書中說：「令投資業最為心神不寧的就是股市。」

他的這項心神不寧說法對極了。人們尋找刺激，而股市是他們可以玩的遊戲。人們無論如何都會賭博，若不是在股市，就是在賭場。另一方面，如果人們能從商業和實體經濟活動汲取教訓，而不是鑽研記牌技巧，整體而言無疑會更好。對有些人可能很難，但股市的喧囂也是經濟有活力的信號。如果所有人都遵循柏格的建議，市場價格就變得沒有意義，無法為經濟活動提供方向。

我清楚記得我是什麼時候開始領會資產管理所引發的道德問題的複雜性。在2009年8月，我接到一通來自麻省理工學院卓越經濟學家薩繆森（Paul Samuelson）的電話，他是我在1970年代唸研究所時的老師。他來電時已經94歲，並於兩個月後就去世了。我對這通電話的印象深刻，並且記錄在我的日記裡。

薩繆爾森主要回應我當時剛發表的文章─主張擴大保險、期貨和選擇權市場以降低一般民眾所面臨金融風險，例如與房價和職業所得相關的風險。當時薩繆森說，這些市場若對普羅大眾推廣，可能會淪為「賭場」，被人們用來賭博而不是保護自己。

接著薩繆森舉柏格為例說，他「為了一個概念而放棄了10億美元」、「他原本可輕易把這筆錢納入囊中，但他沒有」、「先鋒集團的奇蹟來自柏格的原則。」

我認為他（薩繆森）是對的。長期來看，市場獎勵有原則的人。但仍需要有各種風險的市場，因為這些市場能夠（也確實可以）執行一些有用的功能，包括風險管理、提供誘因，以及引導企業走向等。

問題在於，對這些市場的關注需要聰明且辛勤工作者幫其他人投資。這不是一個零和遊戲，因為他們協助引導資源流向更好的用途，而這些人必須獲得報酬。即使是現在擁有許多各種指數型基金的先鋒集團，也要雇用投資經理人並收取管理費，雖然費用很低。

不是所有基金都需要低管理費，創新要求更多關注，而關注的代價不低。儘管許多金融經理人有時候寡廉鮮恥且不擇手段，但收取高額管理費未必是出問題的信號。

但柏格仍然是我心目中的英雄，因為他提供了誠實的產品，真心誠意想要幫助人們。他也應該是所有人的英雄，因為他證明了市場最終會認可正直。

（Robert J. Shiller是2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授／編譯林聰毅）

實體經濟賭博巴菲特

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