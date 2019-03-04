日圓看升不升，安全資產失色

2019-03-04 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



花旗集團編製的匯市日圓痛苦指數上周上升到2015年10月來的高點，顯示各大基金仍在繼續累積日圓部位，但日圓對美元匯率自從今年元月3日出現「閃崩」後，迄今總共回貶約6%，主因全球股市回升，使日圓這項「安全資產」失色。

幾乎所有的外匯策略專家、經濟學者及基金經理人都一直看好日圓。法國東方匯理銀行上周表示，現在是買進日圓的時機；日本第一生命壽險公司正在調整部位，期待日圓升值；高盛集團更表示，當下一次金融危機發生時，美元／日圓將貶到60。

連日本銀行（央行）總裁黑田東彥也表示，日圓升值是日銀政策關注的重點。

但日圓卻一直欲振乏力，目前更貶到去年12月來低點。川普雖放話「談低」美元，但媒體報導美國可能取消大部分對中國產品的懲罰性關稅，帶動風險資產上漲，日圓持續小貶。

東方匯率經理人西蒙斯表示，如果全球經濟環境或風險氛圍再現警訊，將是建立日圓多單的大好時機。他強調，基於今年股市猛升，但日圓貶幅相對較小，「其實是令人鼓舞的信號」。

據彭博資訊對經濟學者的調查指出，受訪者預測年底時美元／日圓將回貶到108，即日圓將比目前回升逾3%。