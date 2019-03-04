親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

《還願》慈姑觀音，反映70年代什麼民間信仰？

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

日圓看升不升，安全資產失色

2019-03-04 17:33經濟日報 記者任中原╱即時報導

花旗集團編製的匯市日圓痛苦指數上周上升到2015年10月來的高點，顯示各大基金仍在繼續累積日圓部位，但日圓對美元匯率自從今年元月3日出現「閃崩」後，迄今總共回貶約6%，主因全球股市回升，使日圓這項「安全資產」失色。

幾乎所有的外匯策略專家、經濟學者及基金經理人都一直看好日圓。法國東方匯理銀行上周表示，現在是買進日圓的時機；日本第一生命壽險公司正在調整部位，期待日圓升值；高盛集團更表示，當下一次金融危機發生時，美元／日圓將貶到60。

連日本銀行（央行）總裁黑田東彥也表示，日圓升值是日銀政策關注的重點。

但日圓卻一直欲振乏力，目前更貶到去年12月來低點。川普雖放話「談低」美元，但媒體報導美國可能取消大部分對中國產品的懲罰性關稅，帶動風險資產上漲，日圓持續小貶。

東方匯率經理人西蒙斯表示，如果全球經濟環境或風險氛圍再現警訊，將是建立日圓多單的大好時機。他強調，基於今年股市猛升，但日圓貶幅相對較小，「其實是令人鼓舞的信號」。

據彭博資訊對經濟學者的調查指出，受訪者預測年底時美元／日圓將回貶到108，即日圓將比目前回升逾3%。

三菱日聯銀行全球市場研究主管內田稔指出，日圓匯率一直與實質殖利率密切掛鉤，而今年來日圓殖利率稍降；但日本將於今年10月提高消費稅率，將傷害日本經濟通膨預期，並帶動日圓實質殖利率及日圓回升。他表示，「通縮將開始出現，因此預期今年日圓將相當強」。

幾乎所有的外匯策略專家、經濟學者及基金經理人都一直看好日圓，但日圓卻一直欲振乏力...
幾乎所有的外匯策略專家、經濟學者及基金經理人都一直看好日圓，但日圓卻一直欲振乏力，目前更貶到去年12月來低點。 路透
分享

日本經濟外匯通膨

相關新聞

因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

2019-03-04 14:55

紐時：華為準備控告美國政府

2019-03-04 17:14

龍捲風重創阿拉巴馬州 至少22死

2019-03-04 14:15

華為壟斷5G？ 對手思科：美不用擔心

2019-03-04 14:14

一年免費飛！ 捷藍航空開條件：刪掉Instagram所有貼文

2019-03-04 13:57

英國擬限用華為設備 受限50%使用比例

2019-03-04 13:52

影／監獄出品的咖啡 喝一杯幫助救贖囚犯免重蹈覆轍

2019-03-04 13:13

英國擬限用華為設備 不得使用超過50％

2019-03-04 11:31

越南非洲豬瘟疫情擴大 增至7個省市淪陷

2019-03-04 10:44

美阿拉巴馬州遭龍捲風襲擊 至少14人死亡

2019-03-04 10:18

華為在5G戰一家獨大？ 最大競爭對手思科：美國不用擔心

2019-03-04 10:15

特斯拉降價議論紛紛 馬斯克宣布下周四發表跨界車Model Y

2019-03-04 09:44

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-04 07:46

伊爾艾朗專欄／聯準會調整政策的風險

2019-03-04 00:43

ECB利率 估按兵不動

2019-03-04 00:29

全球經濟降溫 美股有壓

2019-03-04 00:29

川普暗批鮑爾喜歡升息

2019-03-04 00:28

油價兩利空 上周下跌3％

2019-03-04 00:28

Fed通膨目標 擬不再緊盯2％

2019-03-04 00:28

30家網路巨人 法國將課數位稅

2019-03-04 00:21

泰國本月將申請加入CPTPP

2019-03-03 23:50

榛果可可醬全球最大廠 暫時關閉

2019-03-03 20:32

極度乾燥老闆 捲入換妻三角戀

2019-03-03 18:18

美中搶當5G龍頭 矽谷進退維谷

2019-03-03 17:16

美、中、韓、歐短兵相接…5G大競逐：螺旋式上升？圍堵式破壞？

2019-03-03 17:14

特斯拉將推「全自動駕駛」選配 專家轟誤導消費者

2019-03-03 17:14

不願受制俄國 SpaceX載人太空梭測試

2019-03-03 14:34

看了都想休長假！日推出滿滿假日行事曆引起話題

2019-03-03 14:33

華為孟晚舟引渡案啟動

2019-03-02 23:28

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

泰國申請加入CPTPP

2019-03-04 00:29
看更多

熱門文章

是否用F-16戰機擊落印度戰機？美國要巴基斯坦說明

2019-03-03 19:14

印度對付巴基斯坦很吃力 因為中共助拳

2019-03-03 19:24

因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

2019-03-04 14:55

極度乾燥老闆 捲入換妻三角戀

2019-03-03 18:18

一年免費飛！ 捷藍航空開條件：刪掉Instagram所有貼文

2019-03-04 13:57

美中接近達成協議 美國可能取消大部分對陸加徵關稅

2019-03-04 07:11

不只核武意見相左 越南主廚爆料川金這點也不同

2019-03-03 18:14

印巴衝突／陸助拳巴國 印度軍備吃虧

2019-03-04 00:14

3月27日川習會簽約有譜！ 美中貿易協議接近定案

2019-03-04 10:56

特斯拉降價議論紛紛 馬斯克宣布下周四發表跨界車Model Y

2019-03-04 09:44

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

華為在5G戰一家獨大？ 最大競爭對手思科：美國不用擔心

2019-03-04 10:15

民主黨取得足夠共和黨支持 可終止川普的國家緊急狀態

2019-03-04 08:06

印巴衝突／用F-16擊落印度戰機？美要巴國說清楚

2019-03-04 00:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-04 07:46

Fed通膨目標 擬不再緊盯2％

2019-03-04 00:28

女神卡卡曾是這裡的服務生…房租壓垮了紐約傳奇酒吧

2019-03-03 23:40

飛龍二號太空艙 成功對接國際太空站

2019-03-03 22:50

榛果可可醬全球最大廠 暫時關閉

2019-03-03 20:32

川金二會破局內幕 高估彼此交情

2019-03-03 23:48

金與正是「斐濟水女孩」？ 低調搶哥哥風采

2019-03-04 14:59

專家：油價若失守這個價位 將跌至去年12月水準

2019-03-03 22:59

全球經濟降溫 美股有壓

2019-03-04 00:29

假戲真做！烏克蘭演員角逐總統 民調領先現任元首

2019-03-04 00:30

她好心收留閨密睡沙發 老公竟被搶走還懷孕

2019-03-04 14:57

韓媒：金正恩專列可能不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47

空襲巴基斯坦成效 澳洲智庫打臉印度

2019-03-04 15:16

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

桑德斯出局？ 民調顯示美國人不想要社會主義或75歲以上老總統

2019-03-04 09:33

川普批評美韓軍演 太貴又不能幫忙與北韓外交

2019-03-04 08:32

英國擬限用華為設備 不得使用超過50％

2019-03-04 11:31

歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04

川普：加州州長讚我是好總統

2019-03-04 03:55

二會破局內幕／吃牛排幾分熟？ 川金也談不攏

2019-03-04 00:14

油價兩利空 上周下跌3％

2019-03-04 00:28

二會破局內幕／川金都想逼對方讓步

2019-03-04 00:14

可靠消息指 金正恩不到北京見習近平

2019-03-04 11:45

男同志婚後被逼「扮女人」 公婆稱：不能毀了家族榮耀

2019-03-04 16:47

川金二會失敗收場？波頓：川普護美國利益 應視為成功

2019-03-03 22:28

洗澡滑溜溜！工人腳滑摔倒 慘遭坐地大象壓成爛泥

2019-03-04 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top