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因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

降價惹議外 留意特斯拉Model 3SXY還將引爆了什麼 Q&A

2019-03-04 15:01經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

特斯拉（Tesla）以「無比興奮」的心情，上周公布Model 3不含減免獎勵起始價格僅3.5萬美元（約新台幣108萬元），終於達成2016年承諾要達到的里程碑。不過，由於Model 3尚未在國內上市，引起譁然的反而是Model S和Model X的降價。以下Q&A看看特斯拉究竟又引爆了什麼話題：

●Model S和Model X今年三度降價

Model S款和X款今年三度降價，讓投資人不解，讓現有車主因早買買貴而跳腳，但對潛在買主而言，卻是一大好消息。

以Model S來說，最便宜的遠程款式由9.3萬美元降至8.3萬美元（台灣官網售價新台幣245萬元），最便宜的運動休旅車Model X由9.6萬美元降至8.8萬美元。

Model 3由4.3萬美元降至3.5萬美元，是今年第三度降價，讓下半年才交車的台灣車主一次享受降足價格的好處。

●Tesla為降價「回饋」付出什麼代價？

特斯拉為了讓Model 3售價降到3.5萬美元，也宣布全球所有車款銷售將全面上網，也就是說，不會再有銷售人員，也不會再有試駕這回事。為解決售後服務的問題，特斯拉如今將提供不滿意可在7天1,000英里內全額退貨。

改全上網銷售，應該對特斯拉影響不大，因為很多特斯拉車主不試車就下單。執行長馬斯克表示，去年Model 3訂單有78%是在網上下單。

不過，有專家指出，這裡面臨一個問題：以特斯拉退貨作業長達45個工作天來看，客戶可能在拿到退費前，還得繼續支付車貸。

●3.5萬款Model 3有差嗎？

Model 3降價後的最親民款採用普通的音響和座椅等內裝，續航里程和最高時程較低。

日產汽車也悄悄推出里程拉長的Leaf Plus，售價是3.65萬美元起跳，續航力375公里。相較之下，續航力354公里的Model 3在價格更有競爭力。

不過，有專家指出，入門款和較高規格款其實採用的是相同的電池組。譬如，Model S入門款和高規格款同樣採用100kWh 電池，只是特斯拉用軟體限制了里程，目的是為區隔不同的規格。

●特斯拉需求大爆發？

馬斯克今天在推特又宣布，將於3月14日發表跨界休旅車Model Y，將補上美國消費者偏好運動休旅車的缺口，3SXY各系列也全部到齊。依馬斯克所說售價將比Model 3貴 10%來估算，Model Y售價將從3.85萬美元（台幣118.5萬元）起跳。

只要交車不延誤，售價親民的Model 3和Model Y勢必進一步帶動對特斯拉的需求。

Mode Y下周登場。彭博
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留意 Model 3將引爆需求。路透
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