因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

2019-03-04 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲軟體開發公司Atlassian的聯合創始人兼聯合執行長法庫哈（Scott Farquhar）身價估計超過70億美元。截自Scott Farquhar推特 分享 facebook

澳洲軟體開發公司Atlassian的聯合創始人兼聯合執行長法庫哈（Scott Farquhar）近期接受英國廣播公司（BBC）訪問，透露當時高中升大學時拿到澳洲國防大學（ADFD）的獎學金，沒想到錄取信卻意外從郵箱內消失，陰錯陽差跑去念一般大學，畢業後開始創業，如今身價達70億美元（約台幣2155億元），羨煞眾人。

BBC報導，39歲的法庫哈在雪梨郊區一個工人家庭裡長大，從小就對電腦感興趣，他表示，有一天在夜裡哭泣，原因是他的朋友人人都有一台電腦，只有他沒有，父母最後買了一台二手電腦給他，法庫哈花了約一年時間才讓老電腦再度運作。

法庫哈讀完高中後，有望加入澳洲一流的軍事機構，但澳洲國防大學的錄取信卻遲遲沒有送到他手上。法庫哈只好先去雪梨新南威爾斯大學攻讀電腦與商業學程，並結識了大學同學布魯克斯（Mike Cannon-Brookes），畢業後兩人相約一同創業。

他們的目標很簡單：不需穿西裝，且每人年收入賺4萬8500澳幣（約台幣105萬元）就好，此收入和大銀行和會計事務所給大學畢業生的起薪差不多。

法庫哈表示，「在那個階段，我每天都吃拉麵，因為我們沒有太多錢能花」。

兩人最初嘗試創立網路技術公司，失敗後轉而專注在商業軟體上，並於2002年成立Atlassian，但一開始沒有什麼訂單，客戶群主要來自他們的親朋好友。

然而，2003年為一個轉折點，他們收到美國航空傳真來的採購單，那台傳真機現在仍擺在法庫哈的雪梨辦公室外。接著兩人改變銷售模式，直接在線上將商業軟體賣給客戶。

這意味著去年收入高達10億美元的Atlassian已進入傳統銷售隊伍無法觸及的市場。如今，可口可樂、Twitter和Visa都是使用他們產品的數千家公司之一。

在美國那斯達克證券交易所上市的Atlassian，目前市值估計為250億美元（約新台幣7695億元），法庫哈與創業夥伴布魯克斯，身價都分別達70億美元。