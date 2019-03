一年免費飛! 捷藍航空開條件:刪掉Instagram所有貼文

2019-03-04 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國廉航捷藍航空(JetBlue)宣布競賽活動,有3名幸運者可贏得免費搭乘該公司航班的一年期票卡,條件是刪除所有Instagram胋文。翻攝自捷藍航空臉書 分享 facebook

美國廉航捷藍航空(JetBlue)最近宣布新的Instagram競賽活動,有3名幸運者可贏得為期12個月的「All You Can Jet Pass」票券,免費搭乘該公司航班至其位於北美洲、中美洲和加勒比海地區的任何航點。消息一出,引發熱烈迴響,台灣網友可能開始盼望捷藍儘速拓點。

參賽辦法很簡單:首先,刪掉你所有的Instagram貼文;然後,上傳捷藍的「All You Can ____」畫面,在空格中填入你的答案,並使用主題標籤#AllYouCanJetSweepstakes。所有圖案都必須上傳至Instagram以及捷藍航空的「All You Can Jet」活動網頁。活動截止期限是美東3月8日上午9時。官方參賽規定和步驟說明的連結如下:https://www.jetblue.com/aycj/

一旦參賽,你的Instagram帳號在美東時間3月8日之前只能有捷藍航空規定的畫面。捷藍自己也刪了Instagram帳號裡的所有其他照片,只留下宣傳「All You Can Jet」的貼文。