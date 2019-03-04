影／監獄出品的咖啡 喝一杯幫助救贖囚犯免重蹈覆轍

2019-03-04 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



濃郁的咖啡香氣，散布在空氣之中，讓人很難想像，這裡是位在英國倫敦郊區，最惡名昭彰的青年監獄「艾爾斯伯裡監獄」（Aylesbury prison）。

英國近幾年青年犯罪率高升，更令當局頭疼的是，有3分之1的囚犯在出獄一年內會再次犯罪，每年耗費英國政府約150億英鎊（約6200億新台幣）；根據英國司法部資料，2018年監獄系統內有高達近4000名18-20歲的囚犯；但如果囚犯能找到一份工作，再次犯罪入獄的機率就會大幅降低50%。

因此在英國司法部的推動協助下，「救贖咖啡」（Redemption Roasters）在「艾爾斯伯裡監獄」中誕生。

「艾爾斯伯裡監獄」以嚴苛出名，關押著約440名青年男子，其中有30%的囚犯刑期達10年以上。這些囚犯被社會遺棄，就連他們自己都覺得未來黯淡無光，「救贖咖啡」創辦人之一的道比爾（Max Dubiel）就表示，年輕人會犯法的主因，就是就業機會太少，缺乏一技之長，年輕人很容易誤入歧途。

「救贖咖啡」在「艾爾斯伯裡監獄」成立學習與製作中心，提供18到21歲的青年囚犯，最完整的咖啡師訓練課程，從選豆、烘培到研磨和沖泡，讓這些囚犯變身頂級咖啡師，而「救贖咖啡」也是全球唯一在監獄生產的咖啡品牌。

不但如此，「救贖咖啡」還在倫敦市中心開設實體店，讓「學員」能夠有親自實習的機會，並且幫助「畢業生」在「救贖咖啡店」或其他相關產業尋找工作。