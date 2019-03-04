華為在5G戰一家獨大？ 最大競爭對手思科：美國不用擔心

2019-03-04 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



思科系統公司執行長羅賓斯3日表示，美國無須擔心中國科技公司華為會在5G無線網路競爭中獨大。歐新社 分享 facebook

美國思科系統公司（Cisco）是中國科技公司華為的最大競爭對手，思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示，美國政府不該擔心華為會在興建5G無線網路競賽中獨占優勢，他認為外界對華為的擔憂過於誇大。

羅賓斯3日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時指出：「全球當前基礎設施由歐洲、中國、美國等地的多家通訊供應商興建。」他說：「僅管我們聽到各種說法，但我認為未來情況依舊如此。」

美國積極阻止國內採購華為設備，並迫使歐洲政府也跟進，美國稱使用華為就像為中國間諜打開大門。中國反駁美國有關中國法律要求國內企業協助情蒐的指控。

羅賓斯說，西方主要設備製造商擅長不同領域的下一代行動裝置，而華為公司的競爭優勢則是廣域無線電技術和核心網路設備；即便如此，提供5G設備的製造商也不會由華為一家獨大。

歐洲是華為在中國以外的最大市場，美國總統川普領導的政府希望將抵制華為的活動擴大到歐洲，英國、德國、法國等政府因此考慮是否要限制行動裝置網路升級。

歐洲經濟大國德國總理梅克爾政府拒絕直接封殺華為設備。但在另一個大陸上，加拿大上周開始華為財務長孟晚舟的引渡程序；美國指控孟晚舟扯謊要銀行替華為進行交易，這可能違反伊朗貿易制裁。

金融時報報導，英國對電信基礎設備評估後，考慮限用華為設備。但是這並不會使5G網路延遲推出，因為電信業者不會只用華為一家供應商。