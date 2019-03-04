川普批評美韓軍演 太貴又不能幫忙與北韓外交

2019-03-04 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國海軍（左）與南韓海軍2016年參加「關鍵決斷」和「鷂鷹」聯合軍演；美國總統川普3日批評這類軍演成本高又無助與北韓外交。美聯社 分享 facebook

韓聯社報導，美國總統川普3日表示，他不想要和南韓聯合軍演，因為軍演需耗費高成本，而且無法幫助與北韓發展外交。

美國與南韓2日宣布終止兩大聯合軍演「關鍵決斷」和「鷂鷹」後，隔一天川普便在推特發表推文指出：「我不想和南韓軍演的原因在於這能為美國省下數百萬美元，這筆錢沒人會補償我們。」

川普表示：「早在我成為總統前，我的立場就是如此。此外，現在減緩與北韓的緊張關係是件好事！」

美國與南韓從4日起開始進行新一波「同盟」演練，取代兩大軍演。