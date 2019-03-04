台股少了兩個交易日 台積電ADR溢價縮水了

2019-03-04 08:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五漲跌互現，台積電漲0.9%，但因台股休市兩天，較台股股價溢價反而縮至1.7%。

美國股市上周五（1日）結束三連跌，標普500指數自去年11月以來首度收在2,800點之上，那斯達克綜合指數締造連十周漲勢。市場看好美中最快兩周內達成貿易協議，但美國製造業景氣不如預期，讓投資人不敢太過樂觀。

道瓊工業指數上周五漲0.4%，一周下來跌5.5點，中止連九周漲勢。那斯達克漲0.8%，一周漲0.9%，創下1999年末以來最持久漲勢。標普500指數漲0.7%收在2,803.69點，周線漲0.4%，連漲五周。

台灣加權股價指數上周三小跌2.38點收10,389.17點，台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 62.01 -0.25 62.90 -1.41

友達 AUO 11.23 +0.00 11.35 -1.06

中華電 CHT 106.93 -0.46 107.00 -0.07

台積電 TSM 243.04 +0.87 239.00 1.69

聯電 UMC 11.48 +0.54 11.45 0.23

資料來源：彭博