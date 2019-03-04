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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-04 07:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國和中國據傳接近達成貿易協議，美國總統川普表示美元過於強勢，還批評鮑爾是一個「喜歡升息」的人。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和對岸要聞：

●美中貿易戰停火在望

美國和中國據傳接近達成貿易協議，根據此協議，只要北京方面履行從加強智慧財產權保護到大量進口美國商品的各項承諾，美國可能解除對中國加徵的大部分甚至全部關稅。

彭博引述知情人士報導，北京方面在最近與美國進行的一系列談判中已經明確表示，儘速取消對2,000億美元中國商品加徵的關稅，是敲定協議的必要條件。

●川普說美元太強

川普再度砲轟聯準會（Fed），指責Fed持續緊縮貨幣政策正助長美元升勢，傷害美國的競爭力，他也暗批Fed主席鮑爾是「喜歡升息」的人。

他表示，「我要強勢美元，但我要的是能讓我們國內偉大的美元，而不要美元強到令我們不能與其他國家做生意，及拿走他們的生意」。

●Fed通膨目標 擬不再緊盯2%

美國聯準會（Fed）正在重新思考是否及如何調整通膨目標定義。美國銀行專家指出，已有一些官員提議Fed應以長期的平均通膨率為目標，不再以2%為絕對目標，亦即容許通膨率暫時超過2%，不必立即緊縮。Fed這項考慮，已帶動美債殖利率上升。

●中國本周迎接「全國兩會」

經濟學家預計，中國總理李克強周二將發表的政府工作報告，料下調今年經濟成長目標，可能是6%左右或者是6%-6.5%區間。

●那斯達克周線連十漲

美國股市上周五（1日）結束三連跌，標普500指數自去年11月以來首度收在2,800點之上，那斯達克綜合指數締造連十周漲勢。市場看好美中最快兩周內達成貿易協議，但美國製造業景氣不如預期，讓投資人不敢太過樂觀。

道瓊工業指數上周五漲0.4%，一周下來跌5.5點，中止連九周漲勢。那斯達克漲0.8%，一周漲0.9%，創下1999年末以來最持久漲勢。標普500指數漲0.7%收在2,803.69點，周線漲0.4%，連漲五周。

川普再度砲轟聯準會（Fed），指責Fed持續緊縮貨幣政策正助長美元升勢，傷害美國...
川普再度砲轟聯準會（Fed），指責Fed持續緊縮貨幣政策正助長美元升勢，傷害美國的競爭力。路透
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