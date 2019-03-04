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美中接近達成協議 美國可能取消大部分對陸加徵關稅

2019-03-04 07:11經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國和中國據傳接近達成貿易協議，根據此協議，只要北京方面履行從加強智慧財產權保護到大量進口美國商品的各項承諾，美國可能解除對中國加徵的大部分甚至全部關稅。

彭博引述知情人士報導，北京方面在最近與美國進行的一系列談判中已經明確表示，儘速取消對2,000億美元中國商品加徵的關稅，是敲定協議的必要條件。

去年，美國最先對500億美元中國產品加徵關稅，引發持續八個月的貿易戰。中國對此採取報復措施後，川普政府又對2,000億美元中國商品加徵關稅。中方要求取消的就是對這2,000億美元的商品所加徵的關稅。

知情人士說，關稅是否立即取消，或者過一陣子才取消以便美國檢視中方是否履行其義務，是雙方尚未談妥的癥結點。美國希望繼續將關稅威脅作為工具，以確保中國不會違背協議，只有在北京全面落實協議內容時才會完全解除關稅。

根據對談判知情的人士透露，美國要求，中國勿對美國為了落實協議目的而可能實施的關稅加以報復，或在世界貿易組織提起申訴。

華爾街日報早先也報導，中國提議降低對美國農產品，化工產品，汽車和其他產品的關稅。

在此協議中，中國承諾加快推進取消對汽車合資企業外資所有權限制的時間表，並把進口汽車關稅降至目前稅率15%以下。

知情人士說，關稅是否立即取消，或者過一陣子才取消以便美國檢視中方是否履行其義務，...
知情人士說，關稅是否立即取消，或者過一陣子才取消以便美國檢視中方是否履行其義務，是美中雙方尚未談妥的癥結點。路透
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