特斯拉將推「全自動駕駛」選配 專家轟誤導消費者

2019-03-03 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉上周宣布將在銷售的車款提供「全自動駕駛」選配，受到自駕技術專家的批評，認為該公司執行長馬斯克對自駕技術的定義上太快且太寬鬆，過度吹噓這項技術，可能造成潛在的安全問題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當特斯拉上周四（28日）宣布推出售價3.5萬美元的Model 3，並表示該車款將有一項要價5,000美元的選配功能─全自動駕駛能力。根據特斯拉網站，在今年稍後更新時，這套系統將提供「城市街道的自動駕駛」。

但專家指出，特斯拉所謂的「全自動駕駛」，事實上還只是部分自動駕駛，僅能操作複雜程度不高的駕駛動作，例如在公路跟上其他車輛，且仍須要駕駛注意路況。對大多數自駕車專家而言，「全自動駕駛」代表人們可在方向盤後面睡覺，甚至不需要方向盤及油門及煞車等踏板。

由Waymo、富豪（Volvo）、福特、Uber及Lyft等自駕車大廠成立的遊說團體「安全街道自駕聯盟」對自駕車的定義是，在城市等特定區域不需人力操控的車輛。但專家表示，普羅大眾並不瞭解這項定義，因而充斥著各種誤解。