美中搶當5G龍頭 矽谷進退維谷

2019-03-03 17:16 世界日報 編譯中心／綜合2日電



中國的公司正在全球建立5G無線通訊網路，美國認為這會帶來利於中國進行電子監視的風險，擔憂中國為成為科技霸主而不擇手段，加緊對來自中國投資的審查，迫使加州矽谷的創投企業不得不婉拒來自中國的投資。

據「美國之音」報導，中國在矽谷的投資連續成長多年，但美國的科技資本現在發現它們被夾在了美國和中國對創造下一代通訊技術的競賽中，進退維谷。

國會美中經濟與安全審查委員會(USCC)委員魏塞爾(Michael Wessel)日前在國會的一場聽證會上說：「中國的創新努力既廣泛又深入。中國想成為全球創新的領導者，並正盡一切努力，無論是不是合法的，來到達它的目標。」

報導說，中國的通訊公司華為一直備受美國關注，它正在全球各國建立5G網路，又被美國的一些公司指控竊取美國技術；華為財務長孟晚舟則正被以詐騙和洗錢罪起訴，將可能從加拿大引渡到美國。

在上周的巴塞隆納世界移動通信大會上，美國的官員和華為的代表針對華為該不該獲得信任的問題，分別試圖說服世界領導人。

美國擔憂中國的「中國製造2025計畫」威脅美國，這一計畫除給予產業相關補貼、研究和發展外，還包括大量網路攻擊活動以竊取商業機密，強迫向中國的合夥方轉移技術，以及政府對偷竊智慧財產權的獎勵政策。

這些風險讓矽谷的投資者和創業者不得不接受美中雙方投資冷淡期的現實。南加州一家為美國政府工作的公司─安度麗爾工業的戰略領導克里斯蒂安．布羅斯表示，矽谷和華盛頓之間的斷鏈很難恢復。

他說：「當在對話中，一方認為中國是國家安全的挑戰者，一方認為中國是商業機遇，這就成了難以解決的文化和預期上基本觀念的衝突。」