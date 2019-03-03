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美、中、韓、歐短兵相接…5G大競逐：螺旋式上升？圍堵式破壞？

2019-03-03 17:14世界日報 編譯中心／綜合2日電

美、中兩國未來在5G通訊領域的競爭若能公開透明，無疑可形成交替領跑式的「螺旋式」...
美、中兩國未來在5G通訊領域的競爭若能公開透明，無疑可形成交替領跑式的「螺旋式」上升。 路透
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美、中兩國未來在5G通訊領域的競爭若能公開透明，無疑可形成交替領跑式的「螺旋式」上升，但若競爭演變為惡意圍堵，則可能造成對整個產業的破壞和打擊。

「金融時報」2日刊文指出，未來15年間達12兆3000億美元的全球5G市場，中國、美國、南韓、歐洲為首的四大陣營競爭已達到白熱化，沒有一個國家願意拱手讓出。隨著5G標準、測試、實際部署的日益完善，競爭已趨於「短兵相接」。川普總統疾呼美國5G技術落後，徹底凸顯了美國在5G市場的焦慮。

文章指出，美、中5G實力的競爭，技術本身的「硬核」對比是重中之重；技術本身的構成也是多維度、多視角的。5G的「硬核」涵蓋了無線電頻譜(無線信道)、核心專利和5G芯片（晶片）。

5G通信集計算、存儲、傳輸為一體，不管在基站、終端和其他很多設備中，都需要芯片，且5G芯片是一個龐大的家族體系，在芯片技術能力和積累上美中存在一定差距。計算芯片美國、南韓和台灣占據市場主要份額，專用芯片領域則各有所長，美中並無誰有絕對話語權。智能手機使用的芯片，在4G時代，蘋果、華為、三星都研製了自己的4G芯片，然而到了5G時代，格局迥然不同，蘋果與三星可能都會選擇高通，獨有華為堅持走自研的道路。

在技術硬核的道路上，美中差距不大。中國5G時代的智能金融發展迅速，5G醫療領域中國已占先機，5G城市智能化中國也在迎頭趕上。但美國在無人車技術領域、法規研究、其他配合性技術以及傳統汽車產業上全方位領先。而中國想要在無人駕駛領域趕超，仍需要借助5G的力量，對5G進行整體布局。

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