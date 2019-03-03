鄰座肥臀溢出卡位！他討一半機票錢補償 網友轟混帳

2019-03-03 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國一名男子在網路論壇Reddit貼文透露，他搭長程航班時，向隔壁座位胖哥收取150美元（約台幣4657元）現金，允許他占據自己部分座位。此舉既補償自己旅途不適的損失，也免除胖哥必須在客滿時下機，等待下一班有空位的飛機，購足兩個座位才能再飛的窘境。

但他的貼文引發正反兩方激辯。有人罵他此舉太「混帳」，但也有人支持，認為肥胖人士訂位之初就應買兩個座位，不該影響他人搭機的舒適度。

Reddit用戶BigBawluh在一篇長文中表示，這趟行程要飛5小時，靠窗位子的胖哥「占了我位子的三分之一。我坐下後會緊貼著他，讓我非常不舒服」。

BigBawluh於是決定直接告訴對方：「先生，我很抱歉，但這對我來說行不通，你占據我相當大的位子。」他解釋胖哥試圖把自己縮小些，不過沒有什麼用。

他只能向空服員反映問題。空服員告知該肥胖乘客，他必須購買第二個座位，但因班機客滿，所以要請他下機等候稍晚的班次。

BigBawluh說，胖哥似乎不願意離座，於是他提議，如果胖哥補償他150美元，這張機票的半價，他願意忍受座位被占。

根據BigBawluh，胖哥「立即同意」，還表示感謝，然後當場掏錢付款。但坐他後面一排的乘客竊竊私語，罵他「混帳」。

BigBawluh請網友評理。他說：「從我的觀點看，我提供對方一個能留在飛機上的選項，我獲得補償是因為最多只能坐到位子的75%（更別提被迫讓別人緊貼著你的感受），這是雙贏。」

但有人持反對意見：「太荒謬了。你在眾人面前大吵大鬧讓他難堪，然後再要求他支付你部分座位的錢。你就是個典型的混帳。」另一位網友也批評BigBawluh未能私下解決問題，找來空服員後才要求對方付錢，分明是勒索。