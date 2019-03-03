推銷美國氯洗雞、賀爾蒙牛！美駐英大使遭英砲轟

2019-03-03 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國駐英國大使強生（Woody Johnson）1日在英國「每日郵報」撰文，呼籲英國在脫歐後擁抱美國農業方式，包括氯洗雞和餵食荷爾蒙的牛。華府公布英美貿易協定的目標之後，強生這番話遭英國農業聯盟砲轟，唐寧街首相府發言人也出面澄清無意降低食安標準。

目前歐盟限制美國出口特定食品，包括雞肉和牛肉，但強生希望英國脫歐後能改變現狀。強生表示，英國出於保護主義，對美國農業方法發出警告，這令人憤怒而且誤導事實。

他表示，歐盟「農業博物館」般的方法無法持久。強生強調：「美國農民為全球各地做出重要貢獻，他們的努力應得到認同。但他們卻因為誤導的恐怖故事而被否定，這些故事只說了一半。」

強生說，氯洗雞的過程就像是歐盟處理蔬果一樣，他稱若要處理可能致命細菌，像是沙門氏菌或曲狀桿菌，這是最具經濟效益與效率的方法。

在美國可以合法用高濃度氯水清洗雞肉，美國生產者表示這種方法可阻止鳥類消化道的微生物汙染到肉，美國監管機構也認可此作法。歐盟1997年禁用氯水清洗雞肉，目前只能用冷空氣或水噴洗雞肉。

英國美食評論家與新聞工作者雷納（Jay Rayner）抨擊，事實和強生說的相反，他引述南安普敦大學的研究指出，氯洗無法殺死細菌，雖然該研究談論的是沙拉青菜，但主要作者告訴雷納，該研究也適用於雞肉。

英國國家農民聯盟（National Farmers Union）主席米內特‧巴特斯（Minette Batters） 指出，雖然氯洗雞和餵食賀爾蒙的牛可安全食用，但美國跟歐盟飼養差別在於福利標準與環保標準。英國消費者要求高標準的動物福祉，但美國雞舍不需要有窗戶或清掃。