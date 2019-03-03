川普抱怨美元太強了 再批聯準會主席鮑爾

2019-03-03 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普2日表示，美元太強了，並再度重批美國聯邦準備理事會 ，指緊縮貨幣政策促成強勢美元，傷害美國競爭力。他形容聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是「喜歡升息」的人。

川普周六在馬里蘭州國家港灣（National Harbor）的保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference）上發表慷慨激昂的演說，還在演說前擁抱美國國旗，他說：「我們在聯準會有位先生喜歡很強勢的美元。我想要強勢美元，但我想要有利於國家的美元，而不是強勢到會阻礙我們與其他國家做生意的美元。」

把經濟當成主要政見之一的川普，已經多次砲轟聯準會和鮑爾去年連番升息的決定，儘管鮑爾是他自己任命來領導聯準會的人選。

川普抱怨：「聯準會裡有位先生喜愛量化緊縮。 我們要強勢美元，但我們要講道理。你能想像如果我們維持利率不變⋯⋯如果我們不採行量化緊縮，這將能讓美元稍稍走弱一點。」

幣值略微走貶通常可以讓一個國家的出口更具競爭力。

川普誇美國經濟「從未有過的繁榮」。他說，即使聯準會連番升息，美國經濟依然表現出色，其他國家則「表現極差，而這讓我們追求成功變得更加困難」。

鮑爾本周重申聯準會近來對未來利率波動的「耐心」之說。他1月初說過，不會因為政治壓力而動搖，當時也說，即使川普要求也不會辭職。在那之前，媒體去年12月中旬報導，川普因持續升息備感挫折，曾和顧問討論開除鮑爾。

川普12月24日曾推文：「我們的經濟唯一的問題是聯準會 。」