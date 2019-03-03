鼠輩 黃蜂夏季橫行 英滅蟲公司銷售激增 股價大漲

2019-03-03 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國害蟲防治公司能多潔（Rentokil Initial）上月28日表示，去年夏天英國氣候高溫難耐，導致老鼠、黃蜂和蒼蠅數量增加，使其服務需求跟著翻倍。該公司股價應聲上漲，成為英股（FTSE-100）中漲幅最大的公司。

能多潔由倫敦帝國學院昆蟲學系的萊弗羅（Harold Maxwell-Lefroy）於1924年所創，當年開始提供滅鼠服務，隨著2018年夏天氣溫飆升，英國和全歐洲處理黃蜂的需求數量增加一倍。公司指出，他們為英國飛蟲控制率提升三分之一，並解決14%的鼠患問題。

能多潔執行長蘭索姆（Andy Ransom）表示，隨著熱度達到頂峰，國際上對抗老鼠和昆蟲的呼聲越來越高，特別是在去年下半年，這對於能多潔來說，是表現很棒的一年。

隨著氣溫達創紀錄水平，專家警告，老鼠擁有良好的生存環境：街道上的垃圾更快腐爛，水果也更早成熟。

英國害蟲控制協會（BPCA）指出，長時間的熱浪導致黃蜂數量氾濫，「這情況是近年來最糟的」。BPCA技術員伯恩傑（Natalie Bungay）說，該公司成員每天平均摧毀12個黃蜂巢。

歐洲大陸對抗黃蜂、蒼蠅和老鼠的呼聲升高，促使能多潔在去年賺進16億英鎊，歐洲銷售增長10%，英國增長4%。