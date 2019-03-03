親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

228連假收假日 國道十大地雷時段及路段看這！

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

鼠輩 黃蜂夏季橫行 英滅蟲公司銷售激增 股價大漲

2019-03-03 09:18聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國害蟲防治公司能多潔（Rentokil Initial）上月28日表示，去年夏天英國氣候高溫難耐，導致老鼠、黃蜂和蒼蠅數量增加，使其服務需求跟著翻倍。該公司股價應聲上漲，成為英股（FTSE-100）中漲幅最大的公司。

能多潔由倫敦帝國學院昆蟲學系的萊弗羅（Harold Maxwell-Lefroy）於1924年所創，當年開始提供滅鼠服務，隨著2018年夏天氣溫飆升，英國和全歐洲處理黃蜂的需求數量增加一倍。公司指出，他們為英國飛蟲控制率提升三分之一，並解決14%的鼠患問題。

能多潔執行長蘭索姆（Andy Ransom）表示，隨著熱度達到頂峰，國際上對抗老鼠和昆蟲的呼聲越來越高，特別是在去年下半年，這對於能多潔來說，是表現很棒的一年。

隨著氣溫達創紀錄水平，專家警告，老鼠擁有良好的生存環境：街道上的垃圾更快腐爛，水果也更早成熟。

英國害蟲控制協會（BPCA）指出，長時間的熱浪導致黃蜂數量氾濫，「這情況是近年來最糟的」。BPCA技術員伯恩傑（Natalie Bungay）說，該公司成員每天平均摧毀12個黃蜂巢。

歐洲大陸對抗黃蜂、蒼蠅和老鼠的呼聲升高，促使能多潔在去年賺進16億英鎊，歐洲銷售增長10%，英國增長4%。

南半球地區也經歷悶熱的夏季，紐西蘭的老鼠數量增加十倍，對紐國的新計畫造成強烈打擊。紐國政府為了保護島上珍稀鳥類，誓言在2050年前殺光所有老鼠、負鼠以及白鼬。

去年夏天英國氣候高溫難耐，導致老鼠、黃蜂和蒼蠅數量增加。路透
去年夏天英國氣候高溫難耐，導致老鼠、黃蜂和蒼蠅數量增加。路透
分享

英國紐西蘭高溫
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

過完年該甩肉 日本女性近來流行減肥法全靠它

2019-03-03 06:45

珠寶界吹起道德風 蛋白石成新寵

2019-03-03 08:59

特斯拉將關實體店 未來只能網購

2019-03-03 00:27

庫克信心喊話 將重金押注新產品

2019-03-03 00:06

SpaceX火箭載無人艙 升空

2019-03-02 23:29

那斯達克連漲十周 20年首見

2019-03-02 23:28

加國上季經濟成長失速

2019-03-02 23:28

華為孟晚舟引渡案啟動

2019-03-02 23:28

亞馬遜衝實體店 攻低價生鮮

2019-03-02 23:28

科技業上市競賽 Lyft搶先機

2019-03-02 23:28

特斯拉砸25%現金還債

2019-03-02 23:25

美上月新車銷售下滑2.8%

2019-03-02 23:24

周末補眠救健康？別傻了，你還是會變胖

2019-03-02 23:05

德國大手筆投資2兆元 放眼電動車和自駕領域

2019-03-02 22:11

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 陸強烈不滿堅決反對

2019-03-02 20:58

臉書怒了！控告4家濫售假帳號中企

2019-03-02 19:49

庫克：蘋果已重金布局未來 前景樂觀

2019-03-02 17:28

特斯拉要關閉實體店 改採網售

2019-03-02 17:22

伊州製造廠員工竊公司機密罪成 搭機飛中國前被逮

2019-03-02 14:19

紐約聯邦法院14日提訊華為 孟晚舟不出庭

2019-03-02 14:18

加國癮君子告菸商 有望獲賠3000億

2019-03-02 13:45

亞馬遜出招 拓展實體門市

2019-03-02 13:45

問題藥風波延燒 高血壓藥發現新致癌物

2019-03-02 13:40

美中再角力／ 引渡孟晚舟 加拿大啟動程序

2019-03-02 13:09

華郵專欄作家揭露華為招待 邀美媒訪深圳總部

2019-03-02 11:51

加國癮君子告菸商 上訴維持判賠3503億

2019-03-02 11:46

人力太吃緊 日本小七試辦營業時間7-11

2019-03-02 10:00

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 華為：感到失望

2019-03-02 09:45

亞馬遜搶都會商機 擬開連鎖雜貨店試水溫

2019-03-02 07:58

史賓塞專欄／企業買庫藏股挨批…搞錯重點

2019-03-01 01:50

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

巨石陣的石頭哪裡來？ 科學家解開五千年謎團

2019-03-02 20:25

扯！機師飛20多年不敢晉升 被抓包才知沒執照

2019-03-02 12:43

正妹數學老師瞌睡照美翻 網友：想重修數學！

2019-03-02 17:03

高顏值主播配360度美景評川金會 身後藏粉身碎骨危機

2019-03-02 20:48

奧運賽前一夜情醜聞纏身 巴西跳水選手被邀拍A片

2019-03-02 10:37

泰國女主播直播彩券開獎 遭闖入婦人割喉

2019-03-02 10:57

嚇死！77歲阿嬤喜拍冰山女王照 竟隨海流越漂越遠

2019-03-02 16:50

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

2019-03-02 15:02

北韓這處園區為何讓強國皮皮剉 3度逼迫自宮都選它？

2019-03-02 10:00

日本北海道 11:23發生規模6.2地震

2019-03-02 12:25

世上最健康的營養午餐：日本學童吃什麼？

2019-03-02 15:03

反差！心疼女童軍掏錢買下所有餅乾 暖男被爆是名毒梟

2019-03-02 15:47

不甩WTO！美國用關稅施壓他國 表態不願受約束

2019-03-02 18:44

人力太吃緊 日本小七試辦營業時間7-11

2019-03-02 10:00

掰掰！ 越南民眾路旁揮別 金正恩乘裝甲列車返平壤

2019-03-02 18:05

中美貿易戰「悶燒」 不致變冷戰

2019-03-03 00:36

影／網傳「Momo」教小孩自殘 金卡達夏上IG發警告

2019-03-02 17:55

電話強盜案？東京80歲老婦被殺 疑3人組連續作案

2019-03-02 20:59

印度防長探獲釋飛行員 讚「戰鬥技術無懈可擊」

2019-03-02 22:44

過完年該甩肉 日本女性近來流行減肥法全靠它

2019-03-03 06:45

影／「我要跟你握手！」飛機怪客發火飆髒話被趕

2019-03-02 12:33

星期人物／他興風作浪20年 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 00:52

庫克：蘋果已重金布局未來 前景樂觀

2019-03-02 17:28

加國政治干預司法醜聞 重創杜魯道形象

2019-03-02 19:58

大陸承諾大減國企補貼 與美將簽歷史性貿易協議

2019-03-02 17:27

和大20歲義大利男友戀愛 華裔女分享秘訣

2019-03-02 17:20

馬斯克的太空船要飛啦！ 今天3點載假人升空測試

2019-03-02 14:51

德國大手筆投資2兆元 放眼電動車和自駕領域

2019-03-02 22:11

2019年的麥當勞比1980年健康？ 研究：並沒有

2019-03-02 17:52

周末補眠救健康？別傻了，你還是會變胖

2019-03-02 23:05

諾貝爾物理學獎得主艾費洛夫辭世 享壽88歲

2019-03-02 22:08

輸美商品不提高關稅 中方表示歡迎

2019-03-02 16:55

短評／川金二會的終點 正是川金三會的起點

2019-03-02 22:10

川金二會破局 韓媒：美掌握北韓核設施證據

2019-03-02 12:51

川普要求中國立即取消美農產品關稅 包括牛肉、豬肉

2019-03-02 14:22

伊州製造廠員工竊公司機密罪成 搭機飛中國前被逮

2019-03-02 14:19

臉書怒了！控告4家濫售假帳號中企

2019-03-02 19:49

全球男女平權大評比 僅這6國獲滿分

2019-03-02 11:10

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 華為：感到失望

2019-03-02 09:45

金正恩結束訪越 美韓暫停軍演

2019-03-03 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top