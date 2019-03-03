珠寶界吹起道德風 蛋白石成新寵

2019-03-03 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲最具代表性的寶石之一---蛋白石（Opal），因其獨特的顏色和光澤而聞名，在講究道德的時代，正成為全球時尚界的新寵兒。

澳洲廣播公司（ABC）報導，蛋白石為最具變化性的寶石，在光線照射下，可見七彩色斑，相當獨特。許多設計師的創作都會採用蛋白石，澳洲昆士蘭省中部的一個珠寶商正搭上此潮流。

珠寶商家伯恩（Ian Bone）打包各式各樣的寶石，包括巨石蛋白石和藍寶石等，飛往倫敦參加2019年時裝週。伯恩除了在活動中展示作品外，還提供各類寶石的背景知識，包括寶石的開採和切割等。

伯恩說，「我們希望將寶石推向世界，我們深信這是昆士蘭中部任何珠寶品牌首次在倫敦展出」，他強調，昆士蘭中部的寶石品質首屈一指。

澳洲科學家表示，蛋白石在19世紀首次被發現，但在20世紀初期開始增值前，並未得到歐洲市場的青睞。1930年代，澳洲成為世界上最大的蛋白石生產國，至今仍然如此。

伯恩展示的蛋白石和藍寶石，除了打動許多設計師和潛在買家的心之外，更顯現出他正搭上該行業的另個趨勢---道德開採的寶石。他表示「這是一項在倫敦和英國出現的運動，向消費者傳達的訊息是，他們要珠寶業者對寶石開採的地點負責」。

另名同業對伯恩的寶石讚不絕口，她是英國的網路珠寶雜誌The Jewellery Editor的主編道爾頓（Maria Doulton）。道爾頓說，「人們對蛋白石產生濃厚興趣，事實上，這是過去五年來最強烈的趨勢之一」。

她表示，「每顆蛋白石的獨特性激發創造力和個別特色，而這兩者恰好是時尚界目前」。