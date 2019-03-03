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吸睛魅力媲美蒙娜麗莎 新折疊手機將掀熱潮

2019-03-03 00:44經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

巴隆周刊（Barron's）報導，第五代行動通訊技術（5G）是本屆巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）的主題，但吸引最多人潮的卻不是5G。會場可見大批民眾擠進Fira Gran Via會展中心3號館，只為爭睹可能是下一個殺手級的科技裝置：折疊螢幕手機。

採訪MWC新聞的巴隆記者史瓦茲說，這種情景令人聯想到法國羅浮宮鎮館名畫「蒙娜麗莎的微笑」，吸引遊客源源不絕前往朝聖，拿手機隔著保護名畫的防彈玻璃猛拍照。據他觀察，在今年的巴塞隆納MWC展館，最吸睛的莫過於三星Galaxy Fold和華為Mate X。

史瓦茲認為，這顯示科技裝置迷對下一款革命性產品有多渴望。折疊螢幕手機堪稱是自觸控式智慧手機iPhone問世以來，無線電信產業最重大的變革。近幾代智慧手機一直努力在相機鏡頭、螢幕畫質、處理器速度等方面推動漸進式改良，但折疊手機則是手機外型的突破創新，予人耳目一新的感受。

手機晶片大廠高通（Qualcomm）總裁艾蒙在MWC會場表示，5G時代來臨促使手機製造商認真思考如何革新十年不變的智慧手機外型因素。艾蒙說：「從3G到4G至今，在每一段科技過渡期，都是網路已到位、裝置卻未準備就緒。這一回，卻是裝置領先網路。這不是說，折疊手機的外型因素只供炫耀；伴隨5G而來的串流、遊戲、生產力應用需要更大的螢幕，這讓手機能當筆電用…這種手機的外型滿足使用5G功能之需。」

愛立信（Ericsson）財務長梅蘭德的看法也類似。他說，5G帶動電信基礎設施的改變，也必將驅動行動裝置的革新，不論最後蔚為潮流的是不是折疊式手機。

電子零售業者也看好折疊裝置前景。百思買（Best Buy）執行長裘利最近在財報法說會上說：「我們也很樂見折疊手機在未來數月紛紛出籠 。」

首先，三星趕在MWC登場前，搶先在舊金山發表Galaxy Fold，具備兩個螢幕，採內折方式，外側螢幕4.6吋，攤開後變成7.3吋平板，有如iPhone 8變身為iPad Mini，引起台下一片喝彩，但1,980美元的定價卻引來噓聲。這款折疊手機預定4月26日在美國推出，三星預期會吸引早期採用者青睞。

緊接著，華為Mate X在MWC亮相，具備前端和後端顯示器，分別為6.6吋和6.3吋，採外翻式設計，展開後形成8吋平板，明亮的顯示器很搶眼，但定價2,600美元卻高得令人咋舌。

未來一年，預料會有更多折疊式智慧手機爭相出籠，據傳小米、聯想、Oppo和摩托羅拉的這類新設計都在醞釀中。

也別小看蘋果公司後發先至的能力。蘋果向來有本事讓原已定型的市場面貌煥然一新。例如以iPod革新音樂播放器市場，2007年再以iPhone重新定義智慧手機市場。蘋果2014年已獲得一項折疊裝置專利，如今三星和華為既已出招，蘋果出手也是遲早的事。

近年來全球智慧手機市場買氣欲振乏力，已是不爭的事實。顧能（Gartner）的數據顯示，2018年第4季全球智慧手機出貨量為4.084億支，較2017年第4季的4.078億支相比，幾乎停滯不前。缺乏創新是癥結所在。

史瓦茲說，現在看來，手機製造商終於承認，這些年來專注於開開更輕、更薄的手機，在創新和實用性上卻少見成果。折疊手機或許是個轉捩點。使用者是否準備好採用可能較重的折疊手機，換取平板尺寸的螢幕？答案不久可望揭曉。

三星行動事業部總裁高東真上月在舊金山發表折疊手機Galaxy Fold。歐新社
三星行動事業部總裁高東真上月在舊金山發表折疊手機Galaxy Fold。歐新社
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