油價收黑 美製造業活動降至川普當選以來最低引發疑慮

2019-03-03 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



國際油價1日收跌，周線也收黑，主因美國2月製造業數據低於預期，令油價承壓，也抑制石油輸出國家組織（OPEC）減產協議及制裁委內瑞拉和伊朗帶來的減產效應。

紐約西德州中級原油4月期貨價格1日下跌1.42美元或2.5%，收於每桶55.8美元，早盤一度漲抵57.88美元，創三個月新高，隨後急轉直下，主因當日公布的美國2月ISM製造業指數跌抵2016年11月以來、也就是川普當選美國總統至今最低，不如經濟學家預期，使市場看空原油需求。倫敦布蘭特原油5月期貨1日收跌1.24美元或1.87%，結算價報每桶65.07美元。布蘭特及西德州原油周線跌幅分別為3.3%及2.7%。

芝加哥Price Futures Group的石油分析師佛林（Phil Flynn）表示，ISM製造業數據為不斷尋找方向的市場稍來重磅消息：「我認為市場相當敏感，在數據出爐後立即反應。」此數據讓市場對全球需求下滑的疑慮升溫。

路透的訪調顯示，分析師日益看壞今年油價的強勁漲勢，在面臨經濟大範圍放緩之際，今年全球能源需求預估將減少。同為1日出爐的2月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）顯示，中國工廠活動雖見回升，但已連續第三個月低於50，代表處於萎縮，因為持續受到出口訂單減少衝擊。中國需求走疲也導致南韓出口出現近三年最大萎縮。

儘管利空消息頻傳，亞洲開發中經濟體為全球原油需求成長的重要動力，至今仍支撐油價。例如，印尼今年消耗的柴油預期將攀抵新高，今年印尼經濟成長率約7%。

全球需求可能放緩，恐抑制產油國為降低全球供應所做的努力。OPEC 14個產油國2月合計每日平均產量為3,068萬桶，較1月產量平均減少30萬桶，為2015年以來最大減幅。委內瑞拉自美國在元月28日實施制裁後，原油出口劇跌四成至每日92萬桶。

貝克休斯1日公布，美國鑽油商在截至本周1日的一周關閉了十座活躍鑽油平台，目前數量為843座，為2018年3月以來最低。