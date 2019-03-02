泰國將在本月內正式申請加入CPTPP

2019-03-02 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本媒體共同社報導，泰國商業部貿易談判局局長Auramon Supthaweethum表示，泰國計畫本月中將申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP) 。

此外，Auramon在接受共同社訪問也提到，東協作為區域全面經濟夥伴關係（RCEP）重要的一環，泰國擔任東協今年議長國，將與印度等相關國家單獨談判，爭取年內完成RCEP談判。

Auramon表示，將在預定24日舉行的泰國下議院選舉之前提出申請加入CPTPP，成為東協第5個申請加入的國家。對於有意見擔憂加入CPTPP的方針會因下議院選舉結果政權更迭而改變，Auramon表示，無論哪一方對於加入TPP都很積極，與現在的軍政府方針無異。

報導指出，泰國負責經濟事務的副總理頌奇已表明了加入CPTPP的意願。商業部將在準備好申請文件，經內閣會議批准後，於近期正式申請。

共同社分析，東協會員國中，馬來西亞與越南等預計加入CPTPP的國家競爭力增強，使泰國的領先地位逐漸受到威脅，泰國積極爭取加入CPTPP，顯示維持競爭力的意願。

共同社提到，泰國是被稱為「亞洲底特律」的東南亞汽車產業一大據點。如果泰國加入CPTPP，對有意打造泰國為中心的零組件供應鏈的日本汽車製造商，將可望是利多。但由於泰國也是全球屈指可數的稻米出口國，泰國加入CPTPP對日本農業的衝擊，也可能在日本國內引發討論。