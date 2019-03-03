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海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

特斯拉將關實體店 未來只能網購

2019-03-03 00:27聯合報 美聯社

（美聯社）
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美國電動車製造商特斯拉一日宣布調降部分舊車款售價，並表示將關閉所有實體店面，未來將轉為網路銷售，圖為民眾在丹佛市的特斯拉展示間端詳Model 3車款。

特斯拉電動車
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