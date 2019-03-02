臉書怒了！控告4家濫售假帳號中企

2019-03-02 19:49 中央社 舊金山1日綜合外電報導



社群網站巨擘臉書公司（Facebook Inc.）在美國控告位於中國的4家企業和3名人士。 歐新社 分享 facebook

社群網站巨擘臉書公司（Facebook Inc.）和旗下社群軟體Instagram在美國控告位於中國的4家企業和3名人士，指控他們推廣銷售可作為非法用途的假帳號、按讚數和追蹤者人數。

彭博新聞（Bloomberg News）報導，根據原告今天向美國舊金山聯邦法院遞交的訴狀，被告的中國企業過去2年間製造假帳號，並在6個網站下廣告宣傳，大批販售這些假帳號。

臉書和Instagram（IG）指稱：「偽造和不實的帳號，可被用來散布垃圾訊息和網路釣魚、散播錯誤消息、行銷詐騙計畫、宣傳詐欺行為和其他有一定獲利規模的騙局。」他們聲稱，被告觸犯美國商標法數項條款。

臉書和Instagram還說，被告也在亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、領英（LinkedIn）和推特（Twitter）的平台製造假帳號。

臉書如何運用27億每月活躍用戶的個人資料，以及有害的社群網站內容如何影響用戶，臉書在這些層面正面臨嚴格檢視。

全球各國政府也因此正在檢討臉書的政策。今天提起的訴訟，是臉書反擊旗下社群網站遭到商業利用的方法之一

臉書和Instagram在訴狀中還表示，他們利用人工智慧（AI）查出假帳號，去年1至9月間將21億個不實帳號停用，「通常在它們開設後數分鐘內」。

訴狀指出，被告的4家中國企業名稱分別是9 XiuShenzhen、9 Xiu Feishu、9 Xiufei和Home Network，他們的總部位在龍巖市和深圳市，且都是電子產品和硬體製造子公司，也提供軟體和線上廣告服務。

臉書尋求法院下令被告企業永久禁止從事原告聲稱的行為，還要求獲得損害賠償金。

截至目前，記者尚無法找到被告尋求評論。