庫克：蘋果已重金布局未來 前景樂觀
蘋果執行長庫克（Tim Cook）1日表示，他從未對蘋果當前表現及未來展望感到如此「樂觀」。庫克並向投資人信心喊話，表示蘋果已對將來「振奮人心」的產品「播下種子」，並「重金押注」。他也說，最終希望能推出更高解析度且售價低於1,200美元的筆電MacBook Air。
彭博報導，庫克1日在蘋果總部舉行的年度股東大會上重申，蘋果服務業務的營收有望在2020年突破500億美元，為2016年的兩倍。庫克並表示，蘋果最終目標是推出更高解析度且售價低於1,200美元的MacBook Air。此外，還有一系列與Apple Watch和AirPods相關並讓人「嘆為觀止」產品藍圖。庫克表示，Apple Watch將「結合樂活與健康」，除了將配戴最新版心電圖（ECG），還將搭載更多健康功能。
這番振奮人心的言論讓蘋果股價1日上漲。
隨著蘋果最暢銷產品iPhone需求放緩，導致2018年終購物季銷售出現2001年以來首次下滑，投資人引領期盼蘋果推出另一項重大產品。庫克常提及擴增實境（AR）是扭轉未來遊戲規則的重要技術，蘋果已在研製AR智慧眼鏡。展望未來，其他蘋果將萌芽的「種子」包括影音串流服務及自動駕駛技術。同時，蘋果正瞄準不斷成長的服務業務，以及像Apple Watch及AirPods等銷量不斷成長的裝置。庫克表示，蘋果去年收購18間企業，並持續尋找更多併購機會。
庫克還回答投資人有關隱私、多角經營及政策上的問題。庫克抨擊利用顧客數據建立檔案的企業，明指臉書及Google的不當行為，並一再堅稱蘋果正逐步落實嚴格監管。其中一位股東表示，儘管蘋果管理階層的政治立場顯然與川普行政團隊相左，蘋果依然與當局合作順利。
在蘋果的建議下，股東反對一項披露董事會成員意識形態的提議。支持該提議的人希望蘋果的董事會能有更多元的政治觀點，其中一位股東表示，董事會需要更多股東交流意見。此外，股東拒絕一項讓更多人提名董事會成員的提議。股東大會上也進行董事會改選，包括庫克、前美國總統高爾、迪士尼執行長艾格（Bob Iger）等現有成員全數再度當選。
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