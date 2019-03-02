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特斯拉要關閉實體店 改採網售

2019-03-02 17:22世界日報 編譯組╱美聯社底特律1日電

特斯拉。美聯社
特斯拉。美聯社
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紐約長島財務顧問博恩斯坦（Gary Bornstein）去年夏天花了5萬2000元買Tesla Model 3，他沒有試駕，也沒有去看車，光在網上作了一番研究就下訂單了。如今Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）就以這種作法為賭注，希望吸引未來的買家。

馬斯克28日宣布徹底改變Tesla的商業模式，要關閉其全球大部分店面，改採網售，以減少管理費用，讓Model 3基本款降到3萬5000元，還照樣賺錢。

這是巨大的風險，和一般人現在買新車的方式迥異，尤其許多州都規定要由實體經銷商處買車。

專家說，網購汽車的時機可能是正確的，精通科技的新世代網購長大，線上買車自是理所當然的下一步。但就算是他們，恐怕也會因為花這麼多錢買沒親眼看到親手摸過的東西而不安。

投資者也表示懷疑，部分原因是馬斯克預計第一季會虧損，他先前承諾每一季都會獲利。公司股價28日和1日接連兩天收盤時都下跌近8%。

馬斯克在給員工的電郵中說，去年Model 3的買主中，有78%是網購，而非在實體店購買，而82%的買家並沒有試駕。他還建議買主如不滿意，可在售後7天或駕駛不到1000哩內退車還款。

45歲的博恩斯坦說，在網上花5萬多元買車雖然感覺很奇怪，但他在購買之前讀了大量的評論，並坐進他家附近Tesla店的Model 3 體驗了一下。但他對新車很滿意，並表示就算重來，他也還是會網購，即使家附近有實體店亦然。

馬斯克網購底特律
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