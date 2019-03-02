紐約聯邦法院14日提訊華為 孟晚舟不出庭

2019-03-02 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



紐約聯邦法院14日正式提訊華為。 歐新社 分享 facebook

紐約東區聯邦法院1日宣布，中國電訊設備大廠華為科技與華為美國公司(Huawei Device USA Inc.)及星通技術(Skycom Tech)兩家子公司涉嫌詐欺金融機構、電信詐欺及妨礙司法一案，將於14日在該法院正式提訊；與此同時，加拿大司法部當天也啟動引渡程序，擬將華為集團財務長孟晚舟引渡到美國；不過由於引渡程序需要一定時間，提訊當日孟晚舟將不會出庭。

聯邦司法部於1月28日宣布起訴華為財務長孟晚舟、華為及其在美兩家相關公司，指控涉嫌詐欺金融機構、竊取美國企業商業機密、違反美國對伊朗制裁等23項罪名，其中十項罪名在西雅圖聯邦法院被起訴，13項罪名在紐約東區聯邦法院被起訴。

紐約東區聯邦法院的起訴書指出，星通技術是華為長久以來在伊朗的分公司，但華為方面一直宣稱自己與星通沒有關係，尤其是孟晚舟多年來欺騙華為的合作銀行，稱2007年就已把星通的股權賣給某個無關的第三方。

此外，華為及其高層也在與伊朗的業務上向美國當局撒謊，對華為的伊朗業務是否違反美國法律方面，向美國國會提交不實資料；2017年華為察覺到美國政府的調查，開始將知道華為在伊朗生意的相關人員調回中國，並著手銷毀華為在美國的伊朗業務證據。

加拿大當局應美國政府要求，於去年12月1日孟晚舟在溫哥華轉機時將她逮捕，之後她以1000萬加元獲得保釋。

被告公司代表將需於14日上午11時在紐約東區聯邦法院接受提訊，由助理法官Ramon E. Reyes Jr.負責此案；法院1日表示，孟晚舟屆時不會出庭。

此前一天，華為技術有限公司和華為美國公司─華為終端和華為終端美國(Huawei Device USA Inc)，因被指控竊取T-Mobile電訊公司商業機密、電信詐欺、為竊取其他公司機密的員工提供獎金等指控，於2月28日在西雅圖聯邦法院出庭，並否認控罪。法官定於明年3月2日對審理該案。

根據1月公開的起訴書，這兩家華為子公司被控於2012至2014年間，共謀竊取電信商T-Mobile美國公司(T-Mobile US Inc)的商業機密。