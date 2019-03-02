伊州製造廠員工竊公司機密罪成 搭機飛中國前被逮

2019-03-02 14:19 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



Dura-Bar金屬公司專門生產各種鑄鐵產品。Dura-Bar官網截圖 分享 facebook

伊利諾州聯邦法院陪審團，日前裁定一名伊利諾州麥克亨利郡(McHenry County)製造廠資深員工歐羅克(Robert O`Rourke，59歲)，竊取商業機密罪成立；檢方指出，歐羅克帶著公司機密，準備搭機前往中國就任新職時，遭調查幹員於芝加哥歐海爾國際機場人贓俱獲。

報住在威斯康辛州日內瓦湖市(Lake Geneva)的歐羅克，2月25日在芝加哥聯邦法庭由陪審團判決罪成，他遭控七項竊取商業機密罪，每項控罪分別可判處最高10年徒刑。

歐羅克從1984年起，開始在總部位於伍德斯塔克市(Woodstock)的Dura-Bar金屬公司上班，這是一家專門生產各種鑄鐵產品的企業。

檢方說，歐羅克曾先後擔任該公司的品管經理及業務員，他也協助公司在中國及其他地方發展業務。

2013年年底，歐羅克開始與中國江蘇一家競爭對手公司，商談有關接受該公司職務的協商，最後他在2015年9月同意接受該公司的副總裁職位，在此同時，歐羅克仍在Dura-Bar公司繼續工作。

檢方說，歐羅克在離開Dura-Bar公司前兩天，未經授權下載了屬於該公司的電子數據與機密文件。

公司發現後立即向聯邦舉報，聯邦調查幹員在他離開公司後一周，他帶著所偷竊文件與數據抵達芝加哥歐海爾國際機場，準備搭乘前往中國班機離開美國時，於候機室將他逮捕。

在陪審團判決歐羅克罪成後，負責審理此案的聯邦法官伍德(Andrea Wood)將在6月3日開庭判刑。