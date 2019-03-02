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加國癮君子告菸商 上訴維持判賠3503億

2019-03-02 11:46聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

加拿大魁北克省高等法院1日維持2015年大致判決，要三家大型菸草公司賠償150億加幣（約台幣3503億）給吸菸者，鉅額賠款對菸草公司造成巨大打擊。

被法官判處賠償的三家菸草公司，分別為帝國香菸（Imperial Tobacco）、樂富門（Rothmans, Benson & Hedges）和日本菸草公司麥克唐納（JTI-MacDonald）。

該三家公司於2015年被法院判決賠償約10萬名魁北克吸菸者和已戒菸者，這些吸菸者聲稱，三家公司早在1950年代就知道他們的產品會致癌和引發其他疾病，但卻未充分警告消費者。

原告之一、魁北克省菸草與健康委員會表示，加計2015年之後的利息，這項歷史性判決將使三家公司損失約170億加元。

帝國香菸表示，對判決結果表示失望。樂富門發聲明說，將繼續向加拿大最高法院上訴。日本菸草公司麥克唐納表示，不排除上訴，並稱「從根本上」不同意法院判決。

大型香菸公司在美國已面臨數十年訴訟，魁北克吸菸者向菸草公司索償的案件有特別意義，因為這是菸草公司首次在加國民事法庭受審。原告分為兩組，一組是由於抽菸患上重病，另一組則是無法戒菸、飽受菸癮之苦的民眾，兩個案子在1998年首次分別提起訴訟，2005年合併成集體訴訟，法院2012年開始審理。

加拿大香菸外包裝現在規定要加警示圖文。取自網路
加拿大香菸外包裝現在規定要加警示圖文。取自網路
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