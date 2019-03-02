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分析師：今年印度盧比兌美元可能跌抵80大關

2019-03-02 00:53經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

印度近來利空頻傳，使印度盧比承受壓力，加拿大皇家銀行亞洲外匯策略部門主管Sue Trinh更認為，盧比可能承受更多苦痛，匯率可能會在今年9月前跌抵80盧比兌1美元，因央行轉鴿降低了盧比的收益率吸引力，這個預測價位比彭博訪調分析師預測的中位數71.25盧比還低。

印度央行新總裁達斯（Shaktikanta Das）上月調降利率以支撐經濟，並以成長疑慮為由，保留擴大寬鬆貨幣政策的可能性。2月28日數據顯示，印度去年10到12月當季的經濟成長率降至五季以來最低，同時經濟展望又籠罩在印度與巴基斯坦緊張局勢升溫的陰霾之下。

Sue Trinh表示：「消費者通膨偏低、加上（央行）總裁達斯的鴿派政策傾向，都顯示（央行）可能即將降息。」Sue Trinh，支應日益擴增預算赤字的挑戰，也將對盧比造成壓力。

受到印度即將舉行國會大選的不確定性影響，盧比今年以來的表現在日本以外的亞洲貨幣中敬陪末座。總理莫迪（Narendra Modi）預料將在5月國會大選面臨苦戰。本周印度與巴基斯坦的軍事衝突也增添市場的焦慮情緒，但在巴基斯坦2月28日表示將釋放該國俘虜的印度飛行員、遞出橄欖枝後，盧比盤中勁揚。

Sue Trinh說：「這（個問題）並非印度特有，而是只要在全球成長放緩、債務居高不下以及政府情勢愈來愈嚴峻的背景下，任何可能擦槍走火之處都能看到。」她說，市場「低估了」這些風險。

印度盧比。路透
印度盧比。路透
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