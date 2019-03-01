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尖牙股去年變掉牙 今年PUTIN從雲端摔成碎布丁？

2019-03-01 23:31經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

去年市場暱稱為「尖牙股」（FAANG）的美國網路與科技股大漲大跌，一些未逢高賣出的投資人可能在年尾美股重挫時損失慘重。如今，科技股分析師提醒投資人，宜注意一群股價已衝上雲霄的雲端軟體股，以防心情隨股價從雲端重摔落地。

今年來，美國股市大致走高，科技業超級明星股也勁揚，截至2月底止，「尖牙股」成員臉書（Facebook）今年來已躍漲23.2%、蘋果（Apple）漲9.8%、亞馬遜（Amazon）漲9.2%、Netflix狂飆33.8%，Google母公司Alphabet也漲8.1%。

但彭博科技專欄作家歐梵德（Shira Ovide）1日撰文指出，乏人注意的是，一群雲端軟體公司股價也已一飛沖天，若要尋覓泡沫蹤影，這或許就是了。萬一情勢急轉直下，這些軟體公司股價可能像自由落體般下墜。

歐梵德挑出17檔市值相對較高、最受投資人青睞的頂尖雲端公司，像是Salesforce.com、Atlassian和Workday。根據彭博資料，他發現，每一檔都已漲到高於過去兩年平均值的水準。取中間值，買家現在的進價相當於這些公司未來一年預期營收的9.8倍，而過去兩年的中間值是7.3倍。

然而，分析師認為，這些軟體公司的營收成長將會減緩。換言之，投資人現在花更多錢，可期待的業績成長卻已減弱。

歐梵德說，這17家軟體公司若要用英文首字母縮略詞來概括，勉強可用「PUTIN」（包括Palo Alto Networks、Ultimate Software Group、Twilio、Intuit和New Relic），或是「VAZSAW」（代表 Veeva Systems、Atlassian、Zendesk、Salesforce、Adobe，以及Workday）。

投資人甘願高價買進飛漲的軟體公司，顯示渴望取得搭科技股成長列車的門票，對於是否太貴不太在意。這對計劃近期上市的軟體新創公司，像是Slack Technologies、Palantir Technologies，固然是好消息，但可能有害整體股市以及個別雲端公司的健康。如果成長幅度達不到市場預期，可能遭投資人嚴懲。

「PUTIN」和同類股票受吹捧，其來有自。雲端軟體公司通常業績成長迅速，儘管如今已趨緩。而且，這些公司獲利雖少，甚至還沒賺錢，卻能產生穩健的現金流。以Atlassian為例，這家公司的產品「Jira」和「Confluence」廣獲開發商和IT部門採用，股價也鶴立雞群，且漲得有理。Atlassian去年度營收成長41%，分析師普遍預期今年度進一步躍增36%。

受高成長吸引，投資人踴躍追高，如今Atlassian市值在計入現金和債務後，大約相當於未來一年預期營收17倍，是該公司2015年上市以來最高，約比Google母公司Alphabet貴三倍。

所謂高處不勝寒，股價攀上高峰，一旦成長變得步履蹣跚，股價重挫風險隨之大增。彭博行業研究（BI）分析師本周已示警：基於股價估值已高於平均值，且今年稍後全球軟體支出可能減緩，股價/營收比恐怕會隨之萎縮。

高成長雲端軟體公司的股性通常較活潑，波動性也比低成長、老字號軟體股劇烈。2014年初 、2016年初和去年秋季，雲端軟體股都曾大跌。不過，這些股票每每在大跌後強彈到更高價位，不然就是在股價暴跌後出售易主。

歐梵德表示，雲端軟體股價位儘管高聳入雲，卻不至於像「FAANG」那般令人惴惴不安，畢竟跟這些重量級明星科技股相比，有如小巫見大巫。但這不表示，一旦股價從雲端墜地，投資人就不會喊痛。

雲端軟體公司Atlassian自2015年上市以來，股價水漲船高。路透
雲端軟體公司Atlassian自2015年上市以來，股價水漲船高。路透
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