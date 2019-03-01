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蝦皮母公司吃雞手遊暴紅 創辦人身價飆漲

2019-03-01 22:44經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

蝦皮母公司新加坡商Sea集團重磅吃雞手遊「我要活下去」（Free Fire），每日吸引全球逾4,000萬玩家登入，玩家在類似大逃殺的生存遊戲中對戰到僅剩最後一人。得益於這款當紅手遊，中國籍創辦人李小冬（Forrest Li）在全球富豪榜的排名更上一層樓。

根據彭博億萬富豪指數，41歲的李小冬擁有Sea集團13.8%股權，如今價值約10億美元。Sea集團上月27日收盤飆漲34.94%，為2017年掛牌上市以來最大漲幅，該集團當日公布旗下電商平台蝦皮上季營收比前一年同期倍增，成長亮眼。Sea集團股價去年平均交易價為13美元，低於上市價15美元，這兩天股價雖然都走軟，但仍維持在20美元以上的價位。

「我要活下去」在全球共有大批粉絲，共有3.5億名玩家註冊，且去年在蘋果及Google應用程式商城獲得全球總下載量第四名的殊榮。

儘管Sea集團去年淨虧損擴大至9.61億美元，投資人押注該集團將仿照大金主騰訊的模式，一方面砸重金搶進電商市場，另一方面擴展遊戲部門，因而成為區域網路服務的一方霸主。Sea集團日前預期，旗下Garena遊戲部門及電商平台蝦皮購物今年經調整後的營收將翻倍成長甚至更多。

李小冬2009年在新加坡成立線上遊戲服務平台Garena，Sea集團2017年上市後，一直試圖在逐漸擴大的虧損中站穩腳跟，並重金投資遊戲以外的產業。進軍電子商務後面臨激烈市場競爭，遭逢像阿里巴巴投資的新加坡購物平台Lazada，及其他資金充足的本土對手。

蝦皮購物與手遊「Free Fire」合作推出「Free Fire我要活『蝦』去」...
蝦皮購物與手遊「Free Fire」合作推出「Free Fire我要活『蝦』去」活動。 蝦皮提供
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