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反了反了？更多年輕美國人買房 老人改當租屋族

2019-03-01 18:26經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站MarketWatch報導，高房價未阻止更多美國年輕人買房子，但老年人卻逆向操作—愈來愈多年長者選擇搬出自宅，轉為租屋而居。

美國人口普查局日前公布的資料顯示，去年第4季全美住宅自有率達64.8%，高於第3季的64.4%和一年前的64.0%，連續第八季遞增，並已升到2014年來最高水準。

然而，值得注意的是，65歲（含）以上美國人的住宅自有率卻從一年前的79.2%掉到78.8%，呼應近來其他研究指向老年人從屋主轉為房客的趨勢。

房地產網站RentCafe最近一項分析報告顯示，美國60歲以上租房子住的人數已比十年前躍增43%，增加速度較其他年齡層都來得快。相形之下，過去十年來，35歲以下租屋族的人數只增加7%，從大約1,400萬人增為近1,500萬人。

RentCafe經濟學家預測，到2035年，老年人將成為全美國第二大的租屋族群，大約代表1,860萬人。

RentCafe在分析這種現象的報告中寫道：「隨著子女搬出去自立門戶，他們發現獨自住在大房子裡，維護費用甚高，促使他們重新思考居住選擇。」

這股老人改當租屋族的趨勢，在美國「陽光帶」（指美國南部）城市尤其明顯。例如，在德州奧斯汀，年過六旬的租屋人數十年來暴增113%，達到2.5萬人，約占該市總租屋人口的12%。

老年人改租房子住，對於想找房子買的美國年輕一輩是好消息。千禧世代買房，是帶動美國住宅自有率在大衰退後彈升的主要驅動力。

房地美（Freddie Mac）最近的一份報告指出，目前全美房屋供應不足，大致要歸咎於年長公民。報告說，約有140萬戶房屋被1931年至1947年出生的人「佔著不賣」，這些人多半會選擇走「在地安老」路線，而不是賣掉大房子改住小屋。人口普查局的資料也顯示，年長者仍是最可能擁屋自住的年齡層。

不過，如果 RentCafe的預測正確，即更多老年人終會決定改當租屋族，那麼將有更多房屋會釋出至市場，對改善目前美國房屋不足的問題必定大有助益。據房地美估算，全美各地大約還缺250萬棟房屋。

美國許多老年人選擇在自宅安老，但最新報告顯示愈來愈多年長者決定賣掉房子、改當租屋...
美國許多老年人選擇在自宅安老，但最新報告顯示愈來愈多年長者決定賣掉房子、改當租屋族，導致65歲以上的住宅自有率下滑。美聯社
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