特斯拉達陣推出親民款Model 3 究竟是利多還是利空？

2019-03-01 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



特斯拉（Tesla）昨天宣布推出不計補貼售價僅3.5萬美元（約新台幣108萬元）的Model 3，終於達成2016年承諾要達到的里程碑。不過，投資人先別太早報以掌聲，不妨看以下疑點，再判斷特斯拉所謂以「無比興奮」的心情來宣布的這消息，究竟是利多，還是利空？

首先，華爾街日報指出，平價款的Model 3將在兩到四周內交車，顯然特斯拉一度號稱超過40萬輛的訂單已後繼無力。更慘的是，特斯拉宣布對較高價的Model S款和X款又一波降價。對一個需求強勁的奢侈品來說，今年三度降價，實在是令人費解的決定。

特斯拉附帶發布的消息是：全球所有車款銷售將全面上網，也就是說，未來還會進一步關店和裁員，對原以為處於高度成長的公司來說，是另一個不該發生的狀況。

特斯拉的財務狀況也因此舉啟人疑慮 。特斯拉規定購車需先付2,500美元，新訂單應有助於帶進現金。這些現金也來得是時候，因為特斯拉有9.2億美元的可轉換公司債正好於周五到期。特斯拉去年12月31日為止尚有現金37億美元，這個數字當然也包括訂金。特斯拉還有應付帳款和費用50億美元，外加近100億美元的長期債務。這個數字尚不包括周五到的債務。

財務長離職後幾周，特斯拉一天內一面提升需求，藉此爭取客戶訂金；一面結束實體經銷，其中究竟有多少是巧合？有人會提出這個疑問，但理論上，特斯拉並未面臨財務吃緊的立即危機。