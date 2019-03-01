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為什麼金價2月跌 但兩年內上看2,000美元？

2019-03-01 16:26經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

近日來金價已從一周前所見的十個月高檔回落，以致2月全月收跌，令人好奇諸多不確定因素，包括英國脫歐（Brexit）、美中貿易糾紛、全球經濟成長減緩等，為什麼竟未提高金價作為資金避風港的吸引力？

紐約黃金期貨價格28日收在每英兩1,316.1美元，為兩周來最低價位，2月全月跌幅約0.7%，翻轉之前一連四個月上漲局面。金價曾在2月20日漲抵每英兩1,347.9美元，創去年4月來交投最熱絡期貨最高價位。

U.S. Bank財富管理公司資深投資策略師哈渥斯說：「金價已漲上過去五年交易區間的頂端（即每英兩1,350至1,400美元），若未發生金融情勢進一步放鬆、通膨熾熱或股市劇烈波動情況，金價可能在觸及這個五年交易區間頂部後便欲振乏力。」

但長期來看，金價在供應面仍面臨挑戰，而且若需求回升，庫存量會更緊縮。

GraniteShares執行長萊恩德指出，金礦業近來出現一連串併購活動，例如Barrick Gold提議以將近180億美元的價碼併購Newmont礦業公司，「金礦業整併…凸顯目前黃金供應的困難與短缺，這讓金價有支撐」。

需求方面，世界黃金協會（WGC）的報告顯示，全球央行持續大買黃金，2018年央行淨買入黃金總量增至651.5公噸，是50多年來最高水準，反映地緣政治不確定性和經濟減速顧慮促使各國央行加速外匯存底多元化。WGC最近一項調查也發現，近五分之一央行表示，計劃在未來一年內擴大購買黃金。

貴金屬經紀公司GoldCore研究部主管歐布萊恩說：「央行買盤對金價有相當的助漲作用，因為他們是機構投資大戶…即使只是稍微提高黃金配置比重，都可能顯著助長實體黃金需求。」他認為，央行大買黃金，未必是因為預期金價會漲，更可能是因為擔心美元展望，因此減持美元並做相關避險措施。

ICE美元指數（DXY）去年挺升4.4%，但今年截至28日止幾乎沒什麼變動。黃金是以美元計價，通常漲跌與美元走勢相反。

歐布萊恩指出，美國政府預算赤字逼近1兆美元大關，川普政府擴大支出使持有美元準備的各國央行對美元展望漸感不安。他說，22兆美元的國債，加上政府似乎無意抑制龐大支出，使美國的債主愈來愈緊張，將造成美國公債「零風險」的地位受到質疑。這可能推升黃金的險避買盤。

基於這些風險，歐布萊恩預測，金價「很可能」在未來24個月內登上每英兩2,000美元的歷史新高峰。

金價2月下跌約0.7%，但分析師認為在央行買盤支撐下，長期展望仍佳，兩年內有望上...
金價2月下跌約0.7%，但分析師認為在央行買盤支撐下，長期展望仍佳，兩年內有望上探每英兩2,000美元。路透
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