大陸A股獲MSCI調高權值 誰又是輸家？

2019-03-01 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



MSCI今天宣布調高大陸A股在MSCI各大指數的權重，可望吸引超過800億美元的新外資流入中國大陸。摩根大通證券則關切會是哪裡的資金改道中國。

摩根大通證券估計，南韓、印度、台灣將出現被動基金最重賣壓，南韓將多達36億美元，台灣也多達28億美元。

個股方面，摩根大通認為，阿里巴巴和騰訊分別在美國和香港上市的股票將面臨逾10億美元的賣壓，其次是三星電子的9.81億美元。