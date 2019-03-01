Gap分拆旗下平價品牌Old Navy 為什麼股價飆成這樣？

2019-03-01 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國中生代大多數人都曾有過的裝束：一件Gap白T配上卡其褲。這家90年代定義美國休閒時尚、曾經大紅大紫的服飾公司，近年不敵H&M、Zara等公司的挑戰，Gap公司主打經典老品牌Gap銷售不斷下滑。因應消費者偏愛平價商品而推出的牌子Old Navy，銷量長紅快速茁壯。昨天（2月28日）兩品牌宣布要分家，市場認為是明智之舉，Gap股價因而在盤後一度飆漲超過28%。

分家計畫是在28日股市收盤後才公布，Old Navy由母公司Gap劃分出去後，會和母公司同為上市公司，年營業額預估將有80億美元；Gap年營業額則在90億美元。拆分交易希望在明年內完成。

分析師多認為，Gap早該將賺錢的Old Navy分出去，WSJ Strategic Retail執行長Wendy Liebmann就說：「這實在是延遲太久的決定。」她認為Gap之前其實是用Old Navy製造煙幕，來掩蓋它需要儘快進行的徹底改變。Gap去年銷售總額為166億美元，其中大約一半係由Old Navy貢獻。

Gap執行長Art Peck宣布Old Navy獨立出去的同時，表示Gap品牌未來兩年將要再關閉230家門市，這代表將會少掉6.25億美元的營收，門市部門裁員人數目前還沒計算出數字，不過Peck說會儘量把人數壓低。Gap品牌去年銷售下滑5%；Old Navy品牌則是成長3%。

Peck強調分家之後，兩家公司分別仍是很大的公司，他寄望兩家公司都能夠善加管理龐大的供應鏈，繼續成長。Peck在Old Navy分出去之後，將繼續擔任母公司Gap的執行長。

華爾街日報說，現在消費者不想花80美元買一件牛仔褲，迫使Gap要十分依賴減價促銷才賣得動商品，消費者的休閒衣著也轉為偏愛有助運動的布料，減少選擇傳統丹寧布商品。失去寵愛的Gap，公司市值現在跌到100億美元以下，與2000年時的400億美元，真是雲泥之差。