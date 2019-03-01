臉書企業協作平台Workplace 付費用戶破200萬

2019-03-01 15:49 中央社 舊金山1日綜合外電報導



臉書（Facebook）今天宣布為企業量身打造的溝通協作服務平台Workplace，已擁有超過200萬付費用戶。。路透 分享 facebook

臉書（Facebook）今天宣布為企業量身打造的溝通協作服務平台Workplace，已擁有超過200萬付費用戶。

Workplace是企業導向版的社群網站，讓員工進行聯繫與合作，且不會讓使用者分心。

Workplace這個「軟體即服務」（SaaS）業務最初是臉書的內部協作平台，2016年臉書將Workplace拉出來作為獨立事業推出。

Workplace執行長安南德（Karandeep Anand）表示Workplace在16個月內，從沒有任何付費用戶躍升到擁有200多萬付費用戶。

臉書在去年首度為Workplace舉辦全球峰會。Workplace的競爭對手包括同為協作服務平台的Slack、Salesforce和微軟（Microsoft）。

根據臉書，使用Workplace的企業包括星巴克（Starbucks）、雀巢（Nestle）、伏德風集團（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）和達美航空（Delta Airlines）。

Workplace副總裁科多尼爾（Julien Codorniou）表示，Workplace是一個獨立於臉書主要社群網站的業務，目的是成為連結公司每一個人的平台，從櫃檯人員或倉庫工人到執行長。

安南德本週在簡報會議中指出，捲入個資外洩爭議的臉書主要社群網站「看不到」Workplace的資料。