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誓言飛向月球 加拿大參與NASA計畫

2019-03-01 15:57中央社 渥太華28日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道。路透
加拿大總理杜魯道。路透
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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布將參與美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空計畫，在數年後將發射小型太空站上軌道繞行月球。

來自國際太空站（ISS）與加拿大太空人聖賈克（David Saint-Jacques）連線視訊的記者會中，杜魯道宣告「加拿大將前往月球」。

NASA欲在2026年前，於月球軌道上打造一座名為「匝道」（Gateway）的小型太空站。

「匝道」將作為往返月球表面的中繼站，但不會像正在地球軌道的國際太空站一樣永久服役。

加拿大太空總署（Canadian Space Agency）指出，這座小型太空站將提供太空人生活的空間，以及作為來訪太空船和研究實驗室的對接站。

為了小型太空站的保養和維修，加拿大將開發並提供自動機器人系統「加拿大臂3號」（Canadarm 3）。

長度15公尺，也稱作太空梭遠程機械臂系統的原版遙控機械「加拿大臂」（Canadarm）已經服役30多年，用於部署、攔截及修復衛星，不僅協助太空人定位，也從事維護設備和搬運貨物的工作。

「加拿大臂」的繼任者接棒在國際太空站服役。

杜魯道也宣布，將在24年內投入20.5億加元（約新台幣480億元）於加拿大太空計畫，將有助於推動「以人工智慧為基底」的太空技術。

太空人加拿大
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