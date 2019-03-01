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孟晚舟效應 加拿大皇家銀行要員工別出差中國

2019-03-01 15:59世界日報 中國新聞組／北京1日電

彭博引述知情人士的話報導，由於中國電信巨擘華為的財務長孟晚舟去年是在加拿大被捕，並因此造成兩國關係緊張，加拿大皇家銀行（RBC）最近要求職員避免赴中。

不願具名的知情人士指出，總部設於多倫多的加拿大皇家銀行特別要求加國境內的職員避免到中國出差，且已要求至少兩名加拿大職員取消或延後赴中行程。

目前尚不清楚此措施將施行多久。自去年12月初加拿大警方應美國政府司法互助要求逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟以來，中國政府已在其境內逮捕至少兩名加籍公民，理由都是他們涉嫌違反國家安全相關法律。

報導指出，加拿大皇家銀行個別職員可自行決定其赴中行程是否必要，而部分負責中國項目的投資專員則已逕行出差。發言人表示，銀行的作法遵循加國政府建議。除此之外，銀行方面不願多加評論。

一份日期為1月14日的通知顯示，加拿大政府建議公民在中國保持「高度警戒」，因為北京當局可能「任意執行」當地法律。

去年12月起遭中國政府逮捕的加拿大公民包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和企業家史佩弗（Michael Spavor）。北京當局聲稱，它歡迎所有外國人，但前提是他們必須尊重當地法律。

加拿大北京孟晚舟華為
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