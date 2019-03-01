替華為解套 德國提無間諜協議

2019-03-01 16:04 世界日報 中國新聞組／北京1日電



就在美國可能放棄追打華為、國際間出現鬆動對華為管制之際，中國駐加拿大大使盧沙野撰文諷刺美國，指其在國際上炒作華為設備安全問題，正好給華為做了廣告。與此同時，德媒披露，德國總理梅克爾希望與北京簽署「無間諜協議」，以解決華為問題。

據中國駐加拿大大使館官網消息，盧沙野日前在加拿大「國會山時報」發表題為「關於華為設備危害國家安全的幾點思考」署名文章。

盧沙野指出，美國在國際上製造、炒作有關華為設備安全問題，產生了以下效果：第一，給華為做了廣告，讓世界人民都知道在5G技術領域，華為是最棒的。第二，美國排擠華為，真正原因恐怕不在於國家安全威脅，而是企圖透過政治干預，打壓美企業競爭對手。第三，把華為排擠出5G網路建設，恐怕無助於有關國家的國家安全。

盧沙野直言，華為設備沒有也不會對國家安全造成威脅，而是給某些國家情報機構對本國公民和世界各國大規模監控、監聽造成不便。

他指出，從「稜鏡門」事件披露的情況來看，美國對本國公民和盟友進行大規模監聽監控，靠的就是有關國家的電信網路。

盧沙野說，美國等國家之所以如此害怕華為設備，合理解釋就是，如果在5G時代有關國家都用上了華為設備，將會導致這些情報機構花巨資打造的監聽系統成為聾子和瞎子，而它們要想攻破華為設備的安全設置，則要費更多力氣，操作上更加困難。

此外，據德國「經濟周刊」引述安全部門消息指出，梅克爾的經濟顧問羅勒近期曾訪問中國，與北京政府磋商一項協議，承諾互不進行間諜行為，以換取德國在原則上不將華為排除在建設5G網路之外。

路透引述德國政府發言人表示，德中在各個層面上，就許多雙邊和國際問題進行著不斷的交流。但關於不從事間諜活動的協議，則表示無可奉告。

針對德中上述協議，美國之音報導，有網路安全專家表示驚訝，因為中國曾與歐巴馬政府達成協議，承諾不從事竊取對方商業情報的間諜活動，但中國的駭客活動並未因此終止。