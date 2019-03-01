被指蒐集兒童個資遭美重罰570萬美元 抖音喊冤

2019-03-01 16:03 世界日報 中國新聞組／北京1日電



新華社 分享 facebook

美國聯邦貿易委員會（FTC）昨天對抖音短視頻（TikTok）國際版課以570萬美元重罰，原因是抖音非法蒐集13歲以下未成年人姓名、電郵地址和住址，高額罰款創下美國侵犯兒童隱私案的紀錄。對此，抖音回應，FTC的調查對象是與抖音國際版合併前的Musical.ly，與抖音沒有關係。

FTC表示，抖音國際版目前在美國擁有6500萬註冊用戶，在谷歌和蘋果應用商店中分別是下載量最大的第4大、第25大的應用APP。數據顯示抖音全球下載量已逾10億次，僅次於YouTube和Instagram。

2014年發布的Musical.ly和抖音國際版的下載量超過2億次。Musical.ly要求使用者提供姓名、電子郵寄地址、電話號碼和檔案照片。FTC表示，在2016年10月之前，Musical.ly應用還蒐集用戶的地理位置，使用戶能知道方圓50英里內的其他用戶。

FTC指出，許多抖音國際版用戶都在短視頻中列出年齡，這意味著應用「實際上知道」他們的年齡小於13歲。

凰網報導，FTC主席西蒙斯（Joe Simons）說：「Musical.ly運營商很清楚許多兒童在使用這款應用，但在蒐集13歲以下兒童的姓名、電子郵寄地址和其他個人資訊前卻沒有徵得用戶同意。這一創紀錄的罰款，對於所有面向兒童的網上服務和網站都應當是一個警告。」

海外網報導，對於抖音國際版遭美處罰，今日頭條「字節跳動」副總裁李亮回應，FTC對於Musical.ly的調查自2016年就已經展開，而2017年字節跳動才收購Musical .ly，蒐集行為發生在抖音國際版與Musical.ly合併前，因此FTC的調查以及此次和解的對象都是Musical.ly，與抖音沒有關係。

抖音國際版北美負責人表示，抖音國際版意外捲入調查，並導致在北美的商業化探索受阻。官方新發布的一篇博客文章表示，目前沒有再蒐集類似資料，並同意刪除此前蒐集的兒童資料。它將要求新用戶驗證年齡，保證13歲以下用戶將只能獲得有限、不同的體驗。

報導指出，美國給了抖音當頭一擊，印度、印尼此前也因抖音的文化傳輸引發熱議。有印度立法者稱，TikTok將導致青少年「文化墮落」，呼籲政府採取行動。