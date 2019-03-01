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青少年迷抖音 英校示警：恐淪戀童癖狩獵場

2019-03-01 16:02世界日報 中國新聞組／北京1日電

短影音社群抖音。（新浪微博照片）
短影音社群抖音。（新浪微博照片）
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中國抖音短視頻（TikTok）風靡全球。英媒報導，抖音在16歲以下的群組大受歡迎，不足13歲的兒童青少年也能登記及上傳短片，令抖音變成孌童癖的「狩獵場」。英國各地學校近來向學生家長發出警告，提防抖音令子女成為孌童癖的目標。

英國鏡報報導，雖然抖音聲稱13歲以上的用戶才能註冊，事實上，註冊抖音根本不需要任何年齡證明，使得任何年紀的兒童都可以上傳自己的影片。例如在抖音的一段影片中，有個十來歲的女孩正在跳舞，用戶便紛紛留言「快脫衣服！」但更危險的是，除直播和留言外，用戶還可以在抖音上用訊息直接聯絡。抖音上亦充斥各種色情標籤，如「#tradefortrade」暗示性交易，「#takeitoff挑戰」則鼓舞少女拍攝自己脫校服的過程。

據報導，有英國學校校長表示，一直有人懷疑抖音被用來追蹤女孩們的日常生活，美國在去年逮捕了據傳在抖音上誘姦兒童的成年人。北約克郡一間學校指出，如果抖音個人資料設置為公開，陌生人可直接留言給小孩，「令潛在的捕獵者直接與他們聯繫」。

報導稱，英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）指出，每20個孩子中就有一個曾在串流直播網站被陌生人要求脫衣服，孌童癖已將抖音當成狩獵場。但相關公司處理問題的進度極慢，抖音發言人回應稱已採取多項保護措施，抖音會刪除含有不當內容的影片，而違規帳戶將會被停用。

抖音英國衣服
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