親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

Spotify、蘋果助攻！串流服務帶動美音樂支出創10年最高

2019-03-01 14:57經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國唱片業協會（RIAA）資料顯示，美國音樂產業正在復甦，愈來愈多付費用戶註冊使用Spotify、蘋果、亞馬遜的串流音樂服務，去年底首度突破5,000萬人，是2015年時的五倍。在這些公司的推動下，美國消費者的音樂支出去年增至近100億美元，創10年新高。

RIAA資料顯示，2018年全球最大音樂市場美國的音樂營收成長12%，達98億美元；上一回突破100億美元是2007年，歸功於艾薇兒（Avril Lavigne）和碧昂絲（Beyonce）兩位巨星的暢銷專輯。

據RIAA統計，來自串流服務平台的營收去年成長30%至74億美元，目前已占美國音樂產業總營收四分之三，且營收成長幾乎全由串流服務貢獻。

不過，美國音樂產業的營收雖然再度逼近100億美元，仍只有1990年代CD唱片巔峰時期的一半。零售商揚言將終止銷售CD之際，CD營收持續下滑，去年重挫34%至6.98億美元，自1986年來首度跌破10億美元。

音樂產業對前景持審慎態度，不敢過於樂觀，因為對於如何分配串流的營收，他們和大型科技公司仍有歧見；日前，華納音樂（Warner Music）在印度提告Spotify，因雙方對於授權音樂的付費條款無法達成共識。

在串流服務平台的帶動下，美國音樂產業出現復甦跡象。路透
在串流服務平台的帶動下，美國音樂產業出現復甦跡象。路透
分享

印度
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

星巴克高級旗艦店東京開幕 喝咖啡賞黑目川櫻花

2019-03-01 11:30

日圓走軟 日股應聲收高

2019-03-01 15:05

3分鐘看懂MSCI調高陸股權重的影響

2019-03-01 13:55

亞洲2月PMI還是難看 本季預料持續走弱

2019-03-01 12:12

秘魯咖啡農放棄作物 改種古柯

2019-03-01 12:09

又是中國害的 南韓出口出現近三年來最大萎縮

2019-03-01 11:23

特斯拉推出3.5萬美元Model 3 估計Q1無法獲利

2019-03-01 11:15

華為在美媒大肆刊登廣告 企圖扭轉暗黑形象

2019-03-01 09:02

日本政府擬提議4月啟動美日貿易談判

2019-03-01 07:39

SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58

沙國擬調升原油價格

2019-03-01 01:57

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52

美上季GDP成長2.6%

2019-03-01 01:52

史賓塞專欄／企業買庫藏股挨批…搞錯重點

2019-03-01 01:50

英百年車廠因應脫歐 4,000萬美元銀彈上膛

2019-03-01 01:45

沃爾瑪揮軍數位廣告

2019-03-01 01:45

護隱私 臉書將增清除歷史功能

2019-03-01 01:45

大裁員 蘋果自駕車計畫恐生變

2019-03-01 01:44

日本出招 勞動人口增

2019-02-28 23:43

日本長照需求…帶動科技新創

2019-02-28 23:34

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

通膨預期 牽動貨幣政策

2019-02-28 23:28

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

印巴衝突再添死傷 四名平民死亡

2019-02-28 22:51

福特汽車中國廠傳將裁員2,000人 因中國銷量下滑

2019-02-28 17:55

日本星巴克打造高級店 一杯要價逾千日圓

2019-02-28 15:53

澳幣跌跌不休 澳央行暗示或會降息刺激經濟

2019-02-28 15:16

蘋果自駕車「泰坦計畫」有變？ 裁員190人

2019-02-28 11:45

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

2019-03-01 11:02

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

川普愛套交情 川金會意外破局顏面無光

2019-02-28 22:08

印巴空戰 意外帶動梟龍戰機研製公司股價漲停

2019-02-28 19:42

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

2019-02-28 15:41

川金會破局後青瓦台終於說話 文在寅陷困境

2019-02-28 19:25

SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58

熱褲還是底褲？日本自衛隊宣傳海報引爭議

2019-03-01 08:06

美售台飛彈被扯上印巴衝突？ 巴國稱印度秀的殘骸作假

2019-03-01 12:18

遭性侵女童被迫剖腹 泣控：拿走那男人留在體內的東西

2019-03-01 09:59

影／川金二會破局 川普：金正恩是好人 但制裁談不攏

2019-02-28 17:50

與金正恩峰會破局後 川普第一個打電話給他

2019-02-28 20:06

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

韓國瑜四月訪洛杉磯 600人餐會秒殺

2019-02-28 18:05

加國總理爆下台危機

2019-03-01 02:00

柯恩作證：川普無心領導 競選為打響個人品牌斂財

2019-02-28 16:48

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

破局！川金二會未簽協定…解除制裁不同調

2019-02-28 23:49

開羅火車站大火 肇因於列車駕駛下車找同事吵架

2019-02-28 22:55

川金二會預告八個月 劇本卻沒寫好

2019-02-28 23:40

川金二會破局 王毅：好事多磨、前景可期

2019-02-28 20:32

印巴衝突有解？ 巴國表示將釋放印度飛行員

2019-02-28 20:34

川金二會破局 王丹：跟專制國家談判 都是與虎謀皮

2019-03-01 07:28

川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 15:28

華為案開庭 對竊取商業機密指控不認罪

2019-03-01 08:18

美中貿易談判 路障掃除

2019-03-01 02:04

川金二會川普空手而歸 華府反而如釋重負

2019-03-01 11:35

印度空軍飛官被俘 稱巴基斯坦違反國際公約

2019-02-28 19:20

川金二會破局 川普對在哪？錯在哪？

2019-02-28 23:35

川普：破局原因在北韓希望美「全面解除制裁」

2019-02-28 15:38

韓生育率創低 人口危機惡化

2019-02-28 23:40

愛套交情搞密談...川普想簽字 龐培歐沒同意

2019-02-28 23:43

早稻田的新加坡高中分校 非日籍可讀高一要交78萬

2019-02-28 15:59

去核談不攏 川金二會無預警破局

2019-03-01 01:59

印巴交火 打亂歐亞航班

2019-03-01 02:04

冬季風暴襲美東 紐約本周末將再迎3場雨雪

2019-03-01 12:14

日本星巴克打造高級店 一杯要價逾千日圓

2019-02-28 15:53

巴基斯坦財長：印巴衝突讓巴國面臨歷史的十字路口

2019-02-28 16:47

白宮發言人：這次沒達成協議 美朝團隊未來繼續談

2019-02-28 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top