Spotify、蘋果助攻！串流服務帶動美音樂支出創10年最高

2019-03-01 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國唱片業協會（RIAA）資料顯示，美國音樂產業正在復甦，愈來愈多付費用戶註冊使用Spotify、蘋果、亞馬遜的串流音樂服務，去年底首度突破5,000萬人，是2015年時的五倍。在這些公司的推動下，美國消費者的音樂支出去年增至近100億美元，創10年新高。

RIAA資料顯示，2018年全球最大音樂市場美國的音樂營收成長12%，達98億美元；上一回突破100億美元是2007年，歸功於艾薇兒（Avril Lavigne）和碧昂絲（Beyonce）兩位巨星的暢銷專輯。

據RIAA統計，來自串流服務平台的營收去年成長30%至74億美元，目前已占美國音樂產業總營收四分之三，且營收成長幾乎全由串流服務貢獻。

不過，美國音樂產業的營收雖然再度逼近100億美元，仍只有1990年代CD唱片巔峰時期的一半。零售商揚言將終止銷售CD之際，CD營收持續下滑，去年重挫34%至6.98億美元，自1986年來首度跌破10億美元。