3分鐘看懂MSCI調高陸股權重的影響

2019-03-01 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



全球最大指數編撰公司MSCI明晟宣布，將把中國A股在全球基準指數中的權重調高至20%。MSCI自去年5月開始將A股納入其全球指數體系，為中國吸引外資支撐金融市場、提升股市和人民幣的國際地位打開一扇大門。

●為何能吸引外資？ 可吸引多少資金？

A股權重調高，全球基金配置的資金將增加，吸引大量國際資金投資。市場推算，此舉可望在今年裡吸引1,250億美元資金流入中國股市。業界人士指出，這種效應被稱為「摩根效應」，市場看的並非絕對的好壞，而是一種信心的加持。

●MSCI是什麼？為何重要？

MSCI （Morgan Stanley Capital International）創立於1968年，是美國著名的指數編撰，中文名稱是「MSCI 明晟」。其指數廣受全球投資專業人士、學者及金融媒體採用。

全球逾 80%基金經理人以 MSCI 的指數作為資金配置與避險策略的參考指標，因此MSCI的指數調整，將直接影響國際基金經理人的投資方向。

●哪些個股可望受惠？