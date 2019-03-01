親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

脫歐害的 歐盟遷徙英國人數降至十年低點

2019-03-01 13:17聯合報 記者季晶晶╱即時報導

27個歐盟國家淨遷移至英國的人數降至近十年低點，顯示脫歐的不確定性已經減損英國對歐盟勞工的吸引力。但來自非歐盟國家的淨遷移人數升至自2004年來最高水準。

英國國家統計局周四（2月28日）公布的數據顯示，歐盟移民進入英國和返回本國的人數差，在截至9月的一年間降至5.7萬人，是2009年來最低。

來自歐盟的淨遷移人數已自高峰期下滑，2016年6月止的前一年有18.9萬人，那年英國公投決定脫歐，背後的重大議題即為移民以及移民對薪資和社區的影響。

英國牛津大學研究機構「移民觀察站」（Migration Observatory）主任桑普遜表示：「歐盟移民數據把話說得很清楚：英國對歐盟移民的吸引力不如兩年前。」

加入歐盟的好處之一是人民可自由在區域內任何地方居住和工作。許多前蘇聯陣營國家2004年加入歐盟後，人民積極熱烈地行使此一權利。

在英國預定脫歐的3月29日後，或至少一段過渡期後，這種自由顯將終結。但與其他很多英國脫歐相關議題一樣，英國未來的移民體系會是什麼樣子，目前還不明朗。外界如今揣測，英國脫歐會延後，或甚至舉行二次歐脫公投。

脫歐是否真會發生以及何時發生，對於近年來高度仰賴歐盟移工的英國業者，例如餐旅業，不確定性極高，英國還在研擬新的移民法規。

淨遷移人數下滑的原因不僅止於英國脫歐。

許多歐盟經濟體，尤其是19個成員國的歐元區，經濟已經復甦的事實，讓許多人不必向海外尋找機會。

英國在金融方面的相對吸引力也縮減。在脫歐公投後，英鎊匯率下挫，減損外勞匯款的價值。

桑普遜指出，歐盟淨遷移人數在英國脫歐公投前剛好處在不尋常高點，「所以，至少有一部分的下滑是無論脫歐與否都可能會發生。」

在此同時，非歐盟國家至英國的淨遷移人數在截至9月的一年間，升至2004年來最高，部分原因是學生大幅湧入。

整體而言，淨遷移至英國的人數，在截至9月的一年間為28.3萬人。

英國邊境管理局巡邏艇。歐新社
英國邊境管理局巡邏艇。歐新社
分享

英國歐盟脫歐
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

星巴克高級旗艦店東京開幕 喝咖啡賞黑目川櫻花

2019-03-01 11:30

亞洲2月PMI還是難看 本季預料持續走弱

2019-03-01 12:12

秘魯咖啡農放棄作物 改種古柯

2019-03-01 12:09

又是中國害的 南韓出口出現近三年來最大萎縮

2019-03-01 11:23

特斯拉推出3.5萬美元Model 3 估計Q1無法獲利

2019-03-01 11:15

華為在美媒大肆刊登廣告 企圖扭轉暗黑形象

2019-03-01 09:02

日本政府擬提議4月啟動美日貿易談判

2019-03-01 07:39

SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58

沙國擬調升原油價格

2019-03-01 01:57

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52

美上季GDP成長2.6%

2019-03-01 01:52

史賓塞專欄／企業買庫藏股挨批…搞錯重點

2019-03-01 01:50

英百年車廠因應脫歐 4,000萬美元銀彈上膛

2019-03-01 01:45

沃爾瑪揮軍數位廣告

2019-03-01 01:45

護隱私 臉書將增清除歷史功能

2019-03-01 01:45

大裁員 蘋果自駕車計畫恐生變

2019-03-01 01:44

日本出招 勞動人口增

2019-02-28 23:43

日本長照需求…帶動科技新創

2019-02-28 23:34

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

通膨預期 牽動貨幣政策

2019-02-28 23:28

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

印巴衝突再添死傷 四名平民死亡

2019-02-28 22:51

福特汽車中國廠傳將裁員2,000人 因中國銷量下滑

2019-02-28 17:55

日本星巴克打造高級店 一杯要價逾千日圓

2019-02-28 15:53

澳幣跌跌不休 澳央行暗示或會降息刺激經濟

2019-02-28 15:16

蘋果自駕車「泰坦計畫」有變？ 裁員190人

2019-02-28 11:45

南韓利率按兵不動 一如預期

2019-02-28 09:59

日本1月工業生產大減3.7% 降幅一年來最大

2019-02-28 09:56

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川金會提前結束取消簽約儀式 川普3時記者會

2019-02-28 14:10

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

2019-03-01 11:02

川普愛套交情 川金會意外破局顏面無光

2019-02-28 22:08

印巴空戰 意外帶動梟龍戰機研製公司股價漲停

2019-02-28 19:42

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

2019-02-28 15:41

川金過招！金正恩勉強「歡迎」美國在平壤設聯絡處

2019-02-28 13:28

川金會破局後青瓦台終於說話 文在寅陷困境

2019-02-28 19:25

SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58

白宮宣布 川普和金正恩沒有達成協議

2019-02-28 14:47

熱褲還是底褲？日本自衛隊宣傳海報引爭議

2019-03-01 08:06

影／川金二會破局 川普：金正恩是好人 但制裁談不攏

2019-02-28 17:50

擅闖北海道私人農場拍照日人怒吼 香港攝影師捐款道歉

2019-02-28 14:49

與金正恩峰會破局後 川普第一個打電話給他

2019-02-28 20:06

遭性侵女童被迫剖腹 泣控：拿走那男人留在體內的東西

2019-03-01 09:59

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

韓國瑜四月訪洛杉磯 600人餐會秒殺

2019-02-28 18:05

加國總理爆下台危機

2019-03-01 02:00

柯恩作證：川普無心領導 競選為打響個人品牌斂財

2019-02-28 16:48

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52

破局！川金二會未簽協定…解除制裁不同調

2019-02-28 23:49

開羅火車站大火 肇因於列車駕駛下車找同事吵架

2019-02-28 22:55

川金二會預告八個月 劇本卻沒寫好

2019-02-28 23:40

川金二會破局 王毅：好事多磨、前景可期

2019-02-28 20:32

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

美售台飛彈被扯上印巴衝突？ 巴國稱印度秀的殘骸作假

2019-03-01 12:18

川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 15:28

印巴衝突有解？ 巴國表示將釋放印度飛行員

2019-02-28 20:34

川金二會破局 王丹：跟專制國家談判 都是與虎謀皮

2019-03-01 07:28

印度空軍飛官被俘 稱巴基斯坦違反國際公約

2019-02-28 19:20

華為案開庭 對竊取商業機密指控不認罪

2019-03-01 08:18

美中貿易談判 路障掃除

2019-03-01 02:04

川金二會破局 川普對在哪？錯在哪？

2019-02-28 23:35

川普：破局原因在北韓希望美「全面解除制裁」

2019-02-28 15:38

韓生育率創低 人口危機惡化

2019-02-28 23:40

早稻田的新加坡高中分校 非日籍可讀高一要交78萬

2019-02-28 15:59

愛套交情搞密談...川普想簽字 龐培歐沒同意

2019-02-28 23:43

川金二會川普空手而歸 華府反而如釋重負

2019-03-01 11:35

川普前律師國會聽證大爆料 精華重點完整看

2019-02-28 13:45

去核談不攏 川金二會無預警破局

2019-03-01 01:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top