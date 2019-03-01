脫歐害的 歐盟遷徙英國人數降至十年低點

2019-03-01 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



27個歐盟國家淨遷移至英國的人數降至近十年低點，顯示脫歐的不確定性已經減損英國對歐盟勞工的吸引力。但來自非歐盟國家的淨遷移人數升至自2004年來最高水準。

英國國家統計局周四（2月28日）公布的數據顯示，歐盟移民進入英國和返回本國的人數差，在截至9月的一年間降至5.7萬人，是2009年來最低。

來自歐盟的淨遷移人數已自高峰期下滑，2016年6月止的前一年有18.9萬人，那年英國公投決定脫歐，背後的重大議題即為移民以及移民對薪資和社區的影響。

英國牛津大學研究機構「移民觀察站」（Migration Observatory）主任桑普遜表示：「歐盟移民數據把話說得很清楚：英國對歐盟移民的吸引力不如兩年前。」

加入歐盟的好處之一是人民可自由在區域內任何地方居住和工作。許多前蘇聯陣營國家2004年加入歐盟後，人民積極熱烈地行使此一權利。

在英國預定脫歐的3月29日後，或至少一段過渡期後，這種自由顯將終結。但與其他很多英國脫歐相關議題一樣，英國未來的移民體系會是什麼樣子，目前還不明朗。外界如今揣測，英國脫歐會延後，或甚至舉行二次歐脫公投。

脫歐是否真會發生以及何時發生，對於近年來高度仰賴歐盟移工的英國業者，例如餐旅業，不確定性極高，英國還在研擬新的移民法規。

淨遷移人數下滑的原因不僅止於英國脫歐。

許多歐盟經濟體，尤其是19個成員國的歐元區，經濟已經復甦的事實，讓許多人不必向海外尋找機會。

英國在金融方面的相對吸引力也縮減。在脫歐公投後，英鎊匯率下挫，減損外勞匯款的價值。

桑普遜指出，歐盟淨遷移人數在英國脫歐公投前剛好處在不尋常高點，「所以，至少有一部分的下滑是無論脫歐與否都可能會發生。」

在此同時，非歐盟國家至英國的淨遷移人數在截至9月的一年間，升至2004年來最高，部分原因是學生大幅湧入。