特斯拉推出3.5萬美元Model 3 估計Q1無法獲利

2019-03-01 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



特斯拉宣布推出Model 3的平價款，售價壓低到3.5萬美元。美聯社 分享 facebook 特斯拉（Tesla）終於推出3.5萬美元大眾市場價格版Model 3，不過執行長馬斯克警告，特斯拉第1季可能不會賺錢。為了支持平價版車款，特斯拉必須藉由關閉門市、裁減更多人力來節約成本。

馬斯克28日表示，第1季公司有許多一次性的開銷，而且把車輛運送到中國和歐洲也面臨諸多挑戰，不過他說：「我們認為第2季應該可以獲利。」

特斯拉關閉門市後，所有的購車訂單都移到網路下單。彭博報導，改為只在線上接單所節約的成本，可以讓特斯拉全部車款的降價空間平均達到6%左右。

馬斯克說，去年78%的Model 3訂單是在網路下單，且高達82%的的Model 3s顧客買車前完全沒有試駕。

研究機構Gartner的汽車業顧問Mike Ramsey認為，首創直接對顧客銷售的特斯拉，門市的功能一直都是廣告窗口而不是真正的交易場所，「所以，關閉門市本身不算太瘋狂。特斯拉的真正問題在於他們的服務能力。」

馬斯克顯然也了解服務品質的問題，他重申今年是特斯拉的首要任務就是改善服務品質，特別是在新開拓的中國與歐洲市場，新顧客最主要的關切就是服務。

特斯拉未來幾個月將開始關閉多家門市，具體數量沒有公布，少數在人潮多的據點會保留做為展示場所，一部分會轉為維修保養廠。

特斯拉股價在馬斯克第1季可能賠錢的消息傳出後，盤後交易中一度跌了4.1%，至306.80美元。