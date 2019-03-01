美中為最後協議做準備 川習可能幾周內簽署

2019-03-01 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



川普在越南川金會談破裂後返美。美聯社 分享 facebook 知情人士透露，美國官員正為總統川普和中國國家主席習近平幾周內能簽署的一份最終貿易協議做準備。不過是否敦促北京做出更多讓步，華盛頓內部就仍有雜音。

其中一位知情者表示，美國希望最早在3月中旬舉行兩國元首之間的高峰會。知情人士表示，由於習近平需要出席3月初舉行的全國人大會議並進行其他出訪，時機並不湊巧。

川普對於美國方面的談判立場擁有最終決定權。本周在越南舉行的與北韓領導人金正恩的高峰會上，川普已經表現出如果不喜歡檯面上的條款，就會撤出談判的態度。由於川普拒絕解除對北韓的制裁，兩國的談判破裂。

川普周四在河內舉行的記者會上表示，「說到中國，我們正在努力做一些特別的事情。但我們還要看看情況發展，」「我總是準備好離開。我從不害怕撤出一項協議。如果與中國的談判也不成功，我也會這麼做。」

在川習會的籌備工作正在進行之際，美國政府內部就協議前景發出了矛盾的信號。財長米努勤周四表示，兩國正在編寫一份長達150頁的文件，此文件將變成一份「非常詳細的協議」，但他提醒「我們還有更多工作要做」。

在米努勤談話前不久，白宮經濟顧問庫德洛表示，美國和中國即將達成「歷史性的」貿易協議，中方將承諾削減對國有企業的補貼，並披露中央銀行干預外匯市場的情況。

「進展非常好，」庫德洛周四在接受CNBC採訪時表示。「當然我們需要等待中國國家主席習近平和政治局的態度，但我認為我們正在邁向一份非凡的歷史性協議。」

但就在一天前，美國貿易代表賴海哲發表了更謹慎的看法。他告訴國會議員說，還需要做更多的工作，並表示美方不會接受不納入對中國國家驅動經濟模式進行重大「結構性」變革的協議。他還強調，需要一個執法機制，允許美國在中國違反規則時採取單方面行動。賴海哲與納瓦羅被視為是川普貿易團隊的鷹派。

米努勤則淡化美國政府內部在中國問題上存在的分歧。他在接受CNBC訪問時表示，「有很多關於政府不同部門的閒話。我們在這些討論中其實是完全團結一致的。」