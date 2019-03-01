親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

他點名陳吉仲：不要我們拚訂單 你在後面耍官威扯後腿

告別8年戀情！李沛旭認分手蔡淑臻

華為在美媒大肆刊登廣告 企圖扭轉暗黑形象

2019-03-01 09:02中央社 華盛頓28日綜合外電報導

中國科技大廠華為。路透
中國科技大廠華為。路透
分享
美國政府指控中國科技大廠華為技術公司設備能用於間諜活動，華為為免形象受影響，今天在美國主要報紙刊登全版廣告，呼籲讀者不要相信「你聽到的一切」有關華為的傳聞。

路透社報導，華為因涉美國對伊朗制裁而遭控銀行詐欺，今天在廣告中宣傳他們在智利和印尼等受天災創擊國家的救援工作，以及他們致力對世界得不到充分服務之處提供連結的努力。

廣告陳述：「我們的大門永遠敞開。我們想要美國社會大眾更加瞭解我們。」廣告還提到，美國政府「對我們產生了一些誤解」。

華為發言人史肯納（Chase Skinner）表示，他們在「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（Wall Street Journal）、「今日美國報」（USA Today）、「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）和Politico刊登這則廣告。

這次刊登廣告的舉動為這家全球最大電信設備製造商展開空前公關戰的一環，中國中央電視台上個月播出對華為執行長任正非的25分鐘專訪，英國廣播公司（BBC）和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）不久後也播出任正非的專訪。

部分電信專家認為，新一代5G設備比之前技術更容易受到攻擊。美國警告這類設備若由華為供應，恐被中國政府用於間諜活動上。

華為否認這類指控。美國官員試圖說服世界各地政府和電信業者避免使用華為設備。

廣告華為
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

日本政府擬提議4月啟動美日貿易談判

2019-03-01 07:39

SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58

沙國擬調升原油價格

2019-03-01 01:57

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52

美上季GDP成長2.6%

2019-03-01 01:52

史賓塞專欄／企業買庫藏股挨批…搞錯重點

2019-03-01 01:50

英百年車廠因應脫歐 4,000萬美元銀彈上膛

2019-03-01 01:45

沃爾瑪揮軍數位廣告

2019-03-01 01:45

護隱私 臉書將增清除歷史功能

2019-03-01 01:45

大裁員 蘋果自駕車計畫恐生變

2019-03-01 01:44

日本出招 勞動人口增

2019-02-28 23:43

日本長照需求…帶動科技新創

2019-02-28 23:34

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

通膨預期 牽動貨幣政策

2019-02-28 23:28

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

印巴衝突再添死傷 四名平民死亡

2019-02-28 22:51

福特汽車中國廠傳將裁員2,000人 因中國銷量下滑

2019-02-28 17:55

日本星巴克打造高級店 一杯要價逾千日圓

2019-02-28 15:53

澳幣跌跌不休 澳央行暗示或會降息刺激經濟

2019-02-28 15:16

蘋果自駕車「泰坦計畫」有變？ 裁員190人

2019-02-28 11:45

南韓利率按兵不動 一如預期

2019-02-28 09:59

日本1月工業生產大減3.7% 降幅一年來最大

2019-02-28 09:56

聯準會主席：國會須行動 絕不能讓美債違約

2019-02-28 09:22

鮑爾：聯準會今年稍晚開始停止縮表

2019-02-28 09:08

美庫存意外下滑 油價勁升2% 美元反彈打壓金價

2019-02-28 07:58

投資人審慎觀望貿易戰談判 美元反彈

2019-02-28 07:38

美股持穩 貿貿易談判、聯準會政策沒有重大意外

2019-02-28 07:14

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

不斷更新／破局！川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 17:00

川金會提前結束取消簽約儀式 川普3時記者會

2019-02-28 14:10

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

川普愛套交情 川金會意外破局顏面無光

2019-02-28 22:08

金正恩：我若不願意完全去核 就不會來河內

2019-02-28 12:54

22歲姐不滿爸媽偏愛 竟以「手機線」勒斃活埋弟弟

2019-02-28 10:50

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

2019-02-28 15:41

印巴空戰 意外帶動梟龍戰機研製公司股價漲停

2019-02-28 19:42

川金過招！金正恩勉強「歡迎」美國在平壤設聯絡處

2019-02-28 13:28

想哭！被貓咪咬一口 收到150萬天價醫療帳單

2019-02-28 12:39

川金會破局後青瓦台終於說話 文在寅陷困境

2019-02-28 19:25

影／情侶大遲到揮手要上船 郵輪船長霸氣開走

2019-02-28 11:09

白宮宣布 川普和金正恩沒有達成協議

2019-02-28 14:47

影／川金二會破局 川普：金正恩是好人 但制裁談不攏

2019-02-28 17:50

印巴衝突 巴國外長急電北京盼支援

2019-02-28 12:00

擅闖北海道私人農場拍照日人怒吼 香港攝影師捐款道歉

2019-02-28 14:49

與金正恩峰會破局後 川普第一個打電話給他

2019-02-28 20:06

天氣太熱談不下去！川普、金正恩草草結束一對一會談

2019-02-28 11:21

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

韓國瑜四月訪洛杉磯 600人餐會秒殺

2019-02-28 18:05

SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58

熱褲還是底褲？日本自衛隊宣傳海報引爭議

2019-03-01 08:06

柯恩作證：川普無心領導 競選為打響個人品牌斂財

2019-02-28 16:48

直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整的核武和飛彈清單

2019-02-28 11:32

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52

加國總理爆下台危機

2019-03-01 02:00

開羅火車站大火 肇因於列車駕駛下車找同事吵架

2019-02-28 22:55

川金二會破局 王毅：好事多磨、前景可期

2019-02-28 20:32

川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 15:28

破局！川金二會未簽協定…解除制裁不同調

2019-02-28 23:49

印巴衝突有解？ 巴國表示將釋放印度飛行員

2019-02-28 20:34

川金二會預告八個月 劇本卻沒寫好

2019-02-28 23:40

前律師語出驚人 川普連任失利交接恐不平順

2019-02-28 11:06

川金二會破局 王丹：跟專制國家談判 都是與虎謀皮

2019-03-01 07:28

川普：破局原因在北韓希望美「全面解除制裁」

2019-02-28 15:38

印度空軍飛官被俘 稱巴基斯坦違反國際公約

2019-02-28 19:20

川金二會破局 川普對在哪？錯在哪？

2019-02-28 23:35

早稻田的新加坡高中分校 非日籍可讀高一要交78萬

2019-02-28 15:59

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

美中貿易談判 路障掃除

2019-03-01 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top