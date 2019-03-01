華為在美媒大肆刊登廣告 企圖扭轉暗黑形象

2019-03-01 09:02 中央社 華盛頓28日綜合外電報導



中國科技大廠華為。路透 分享 facebook 美國政府指控中國科技大廠華為技術公司設備能用於間諜活動，華為為免形象受影響，今天在美國主要報紙刊登全版廣告，呼籲讀者不要相信「你聽到的一切」有關華為的傳聞。

路透社報導，華為因涉美國對伊朗制裁而遭控銀行詐欺，今天在廣告中宣傳他們在智利和印尼等受天災創擊國家的救援工作，以及他們致力對世界得不到充分服務之處提供連結的努力。

廣告陳述：「我們的大門永遠敞開。我們想要美國社會大眾更加瞭解我們。」廣告還提到，美國政府「對我們產生了一些誤解」。

華為發言人史肯納（Chase Skinner）表示，他們在「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（Wall Street Journal）、「今日美國報」（USA Today）、「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）和Politico刊登這則廣告。

這次刊登廣告的舉動為這家全球最大電信設備製造商展開空前公關戰的一環，中國中央電視台上個月播出對華為執行長任正非的25分鐘專訪，英國廣播公司（BBC）和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）不久後也播出任正非的專訪。

部分電信專家認為，新一代5G設備比之前技術更容易受到攻擊。美國警告這類設備若由華為供應，恐被中國政府用於間諜活動上。

華為否認這類指控。美國官員試圖說服世界各地政府和電信業者避免使用華為設備。