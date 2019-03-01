日本政府擬提議4月啟動美日貿易談判

2019-03-01 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美中之後，美日貿易談判（TAG）也將啟動。日本政府擬向美方提議4月中旬在美國召開首次談判的時間規畫，今後將正式協調日程。

美國貿易代表賴海哲在美國眾議院聽證會表明要盡快啟動談判，他提到，由於TPP與日歐EPA生效，美國與日本談判更為急迫，希望3月訪問日本，啟動TAG談判。顯示美方警惕到競爭條件不利，將造成出口停滯。

「日本經濟新聞」等日媒指出，日本政府認為3月舉行過於倉促，已向美方傳達希望4、5月舉行。但無論如何，首次的談判，勢必會在5月下旬美國總統川普訪日之前啟動。

與日本希望限定於農產品及工業產品的關稅相比，美國對規則及服務貿易等領域態度積極，雙方態度落差鮮明。

此外，賴海哲在聽證會曾提到，希望與包含日本在內亞洲各國討論匯率問題，美方似有意增加匯率條款，規範為貿易採取的競爭性貶值行為。日本內部擔憂一但加入匯率條款，將成為美方批判日本銀行（央行）透過金融政策引導貨幣貶值的根據。一旦日圓升值的壓力增加，將對安倍經濟學推行產生負面影響。

日本官房長官菅義偉在28日的例行記者會表示，期待美日延續去年9月美日聯合聲明的內容，進行建設性的辯論，創造日本和美國的雙贏關係。聯合聲明中沒有觸及匯率問題，日本政府基本立場將主張將匯率排在在TAG談判項目外，應由兩國財務部門另外交涉。

預料首次會議的議題將是界定磋商範圍。但雙方無法順利達成共識。共同社引述談判關係人士判斷，日方推估首次會議「需要1周左右的時間」。

同時，日本政府也考量川普6月分出席在大阪舉行的G20峰會時，將再度訪日，為了展現對川普的友善，6月下旬前TAG磋商須有一定的進展。推估達成最終的共識，可能要一年的時間。